10 regali di Natale ideali per migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro

È ora di pensare ai regali di Natale perché siamo già a fine novembre e manca meno di un mese alla festa più magica dell’anno. Fin da quando eravamo bambini, tutti aspettavamo la notte di Natale con ansia e trepidazione. Anche da adulti queste emozioni si risvegliano proprio in questo periodo. Basta anche solo passeggiare per le strade del centro città: le vetrine addobbate di rosso e di oro, le lucine scintillanti e qualche albero addobbato, mettono subito allegria.

Il Natale è anche sinonimo di doni e regali. I pensieri più formali e che sentiamo come “doverosi” ci mettono un po’ ansia e, spesso, risultano anche un poco pesanti da fare, perché non sempre siamo sicuri di fare un omaggio gradito o adatto. Pensiamo, ad esempio, alla bottiglia da comprare per il datore di lavoro o alla sciarpa di cashmere per la suocera. Decisamente molto divertente è invece andare per negozi, o navigare su Internet, alla ricerca del regalo per chi ci sta a cuore o conosciamo bene. È davvero un piacere sorprendere le persone che amiamo, stupirle con qualcosa di originale oppure con qualcosa di cui siamo certi andranno pazzi.

Spesso però, le finanze piangono… I regali da fare sono tanti e le spese di ordinaria amministrazione non vanno in vacanza. Fare quindi i regali, ma senza ridursi sul lastrico, è fondamentale. Oggi questo è possibile perché ci sono tantissimi prodotti e gadget simpatici che costano davvero poco. Vediamo ad esempio quali sono i 10 regali di Natale ideali per i migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro.

Idee regalo per chi ha la passione della cucina

Vorremmo cominciare la lista dei nostri consigli da questa specifica categoria perché la cucina è una passione che accomuna sempre più persone. Per accontentare chi si diletta ai fornelli, ci sono tantissime idee da acquistare con una manciata di euro. Anzitutto un bel grembiule per evitare schizzi e macchie, meglio se con qualche stampa o scritta simpatica. Per fare un completo, lo possiamo abbinare ad un bel guanto da forno. Per chi ama i dolci, la scelta allora può spaziare tra formine per biscotti, teglie particolari e pirottini per muffin.

Regali utili per addolcire e semplificare il lavoro

Passando a questioni più serie, possiamo fare pensierini da utilizzare in ufficio o nella zona di casa ormai adibita a smart working. In commercio e online si trovano, ad esempio, simpaticissime chiavette USB a forma di buffi animaletti o barrette di cioccolato. Per non dimenticare nulla e non avere bigliettini sparsi ovunque, è perfetto il libretto per le Password. Infine, il libro antistress con tanti Mandala da colorare è la miglior soluzione contro lo stress perché rilassa, distende i nervi e placa le preoccupazioni.

I 10 regali di Natale ideali per i migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro

Concludiamo con delle idee regalo utili e simpatiche. I più freddolosi gradiranno sicuramente un bel paio di calze caldissime, perfette da tenere in casa, classiche o in fantasie buffe e spiritose. Sempre gradita anche la tazza o la tisaniera, magari personalizzate, per riscaldarsi nelle fredde serate invernali sorseggiando una bella bevanda fumante.

Sempre di moda ed apprezzate le candele profumate: oltre a riempire di aromi inebrianti la casa, sono anche un bell’oggetto d’arredo.

Terminiamo con un’idea davvero innovativa: una catena luminosa che funge da porta foto. Si sistema sulla parete creando la sagoma preferita.

Approfondimento

Ecco i 5 libri da regalare a Natale alle donne di ogni età purché romantiche e sognatrici