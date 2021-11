Le piante durante l’autunno e l’inverno, vivono un periodo chiamato riposo vegetativo. Una condizione di stasi, dove rallentano e riducono le loro funzioni fisiologiche. Perdono le foglie, non producono più fiori e frutti. Non tutte le piante vivono questa condizione, anzi ci sono dei piccoli arbusti che anche con le basse temperature regalano delle fioriture meravigliose.

Ad esempio, possiamo avere dei giardini coloratissimi anche in autunno con questa pianta esuberante che fiorisce con la pioggia e descritta in questo precedente articolo.

Qualche piccola curiosità sul ciclamino

Anche il ciclamino è una pianta autunnale, che se curata con attenzione, può regalare dei coloratissimi fiori fino alla primavera. Parliamo di un piccolo arbusto molto particolare che appartiene alla famiglia delle Primulacee e che proviene dall’Asia Minore. Le sue foglie nascono alla base della pianta e hanno la forma che ricorda quella di un cuore dai bordi lisci o leggermente dentellati.

I fiori sono molto eleganti e delicati con colori che variano dal rosa al bianco e al rosso.

Il ciclamino è una pianta ornamentale che può essere coltivata sia in vaso che in giardino. Non necessità di particolari cure ma solo di qualche piccola attenzione. Infatti ha bisogno di un terreno soffice, umido, ben drenato e ricco di sostane nutritive. A tal proposito, pochi sanno che per crescere rigoglioso, il ciclamino, ha bisogno di questo concime naturale. Le innaffiature dovranno essere regolari, facendo sempre attenzione agli accumuli di acqua che potrebbero provocare problemi alle radici.

Per salvare il ciclamino da foglie che si afflosciano e fiori che cadono basta questo semplice consiglio

Sappiamo che il ciclo di vita del ciclamino è molto diverso da quello della maggior parte delle piante. Infatti, inizia a fiorire in autunno regalandoci dei colori meravigliosi anche durante le giornate più grigie e uggiose. Ma può succedere che la nostra pianta non sia sempre sana e rigogliosa. Ecco che per salvare il ciclamino da foglie che si afflosciano e fiori che cadono basta questo semplice consiglio.

Durante il periodo della fioritura, la pianta necessita di un ambiente ideale e confortevole. Richiede perciò delle temperature adeguate, che le consentono di non vivere una particolare condizione di stress. Questa situazione potrebbe provocare una perdita di energia e di forza, causando la caduta delle foglie.

Ricordiamo, che per una buona coltivazione, la temperatura ideale si aggira intorno ai 12 o 14 gradi.

In inverno, se il ciclamino è coltivato in casa, cerchiamo di allontanarlo dalle fonti di calore per evitare di danneggiare le foglie.