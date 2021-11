La fine dell’anno si avvicina e per alcuni segni la lista dei buoni propositi potrebbe già manifestarsi nei primi giorni di dicembre. Si tratta di un momento che richiede tante energie, soprattutto mentali, per gestire i vari impegni. Per fortuna c’è qualche bella notizia in arrivo, sia sul lavoro che in amore. Attenzione anche ai rischi però, soprattutto quando si parla di portafoglio. Vedremo quindi che dopo qualche difficoltà a inizio dicembre finalmente torna la fortuna per questi segni zodiacali.

La rivincita di Leone, Vergine e Capricorno

Con la luna dalla loro parte, quelli nati sotto il segno del Leone potranno avere un rapporto affettivo finalmente sereno. I single invece riceveranno una scarica di energia che li renderà più perseveranti e pronti a tutto. Sul lavoro invece, nonostante lo stress e la pressione (o forse proprio per questo) si cominciano a vedere i primi veri risultati.

Dopo un periodo piuttosto stressante, il segno della Vergine sta vivendo dei giorni davvero positivi. Questa tendenza si riconferma anche questa settimana, entrando nei primi giorni di dicembre con il botto. Le relazioni hanno raggiunto una situazione davvero ottima, cerchiamo solo di non tirare troppo la corda. I single invece non si devono lasciare scappare le prossime occasioni, perché con un pochino di impegno potrebbero trasformarsi in qualcosa di duraturo. Sul lavoro invece, l’esperienza sarà la migliore consigliera per affrontare le quotidiane difficoltà.

Con l’arrivo di dicembre, il Capricorno potrà finalmente voltare pagina. Più persone riusciranno a farci battere il cuore e riusciremo ad attirare a noi delle belle personalità. Inoltre, proprio adesso potremmo riuscire a fare un passo in più verso quel salto di qualità che cerchiamo nel lavoro. Attenzione però a non esagerare con le spese per le feste.

Dopo qualche difficoltà a inizio dicembre finalmente torna la fortuna per questi segni zodiacali

L’Ariete potrebbe sentirsi demoralizzato dopo un inizio settimana piuttosto difficile. Con il weekend invece arriveranno buone notizie, soprattutto in ambito sentimentale. Anche nel lavoro non deve mancare la perseveranza, perché le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

I Gemelli invece partono in quarta sin da inizio settimana per poi perdere spinta verso il sabato. Quindi approfittiamo di queste giornate propizie per aprirci di più a chi ci è più vicino.

Venere sussurra all’orecchio dello Scorpione, portando batticuori e momenti memorabili. Infatti, si risveglia la passione, accompagnata dal fascino e dall’intelligenza caratteristiche di questo segno. Il lavoro continua a dare soddisfazione e le energie non ci mancheranno per raggiungere un successo ampiamente meritato.

Infine, potrebbero esserci buone notizie per l’Acquario, che vola sicuro sul suo rapporto di coppia equilibrato e sereno, e che avrà grande soddisfazione dai suoi progetti lavorativi.