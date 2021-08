L’estate sta giungendo al termine. Quindi, dobbiamo iniziare a pensare a cosa fare per settembre. Sì, perché prendere il sole nelle ore giuste dà diversi benefici, ma è anche vero che ci sono diversi aspetti negativi derivanti da un’esposizione eccessiva. Tra questi vi è il fatto che la pelle, dopo l’estate, può apparire stressata e secca. Tutto ciò non è strano in quanto sono proprio il sole, la salsedine e il cloro della piscina che provocano questo effetto. A fronte di ciò, gli antiossidanti rappresenterebbero un valido supporto per preservare la salute e la bellezza della pelle. Ma cerchiamo di capire, tra i tanti prodotti disponibili, quali antiossidanti dovremmo prediligere. Ebbene, potremmo ottenere il massimo effetto antiossidante prendendo questi integratori a fine agosto.

Cosa scegliere a fine agosto

Innanzitutto, si consiglia di controllare se siano presenti di conservanti artificiali o di zucchero e additivi chimici e di scartare i prodotti che ne contengono. Poi, per contrastare i radicali liberi e prevenire la comparsa delle rughe potremmo ricorrere ai peptidi di collagene. Questo ci consentirebbe di ottenere la tanto necessaria idratazione ed elasticità, che vengono a mancare proprio dopo l’esposizione al sole. Ma vediamo più nel dettaglio cosa potremmo utilizzare.

Potremmo ottenere il massimo effetto antiossidante prendendo questi integratori a fine agosto

Per ottenere i risultati sperati, potremmo ricorrere ad alcune formule che possiamo trovare in vendita anche nelle farmacie oppure combinando il consumo di frutta e verdura con effetti secondo alcuni studi anche migliori. Tra gli elementi da privilegiare ci dovrebbero essere la Vitamina C e lo Zinco. Si tratta di oligoelementi che svolgono un ruolo centrale nel funzionamento del sistema immunitario. Infatti, contribuiscono a proteggere dalle infezioni, preservando da raffreddamento e stati influenzali. Quindi, il loro utilizzo è del tutto adeguato in questo periodo, considerata la diffusione dei virus in generale. Inoltre, la loro assunzione regolare riduce il rischio, la durata e l’intensità delle malattie infettive. Infine, tra gli elementi antiossidanti, rientra la vitamina A, ottimo additivo contro i radicali liberi e, a seguire, vitamine, quali la: B, C ed E. Insomma, a fine estate abbiamo assolutamente bisogno di darci una svolta, rafforzando le nostre difese immunitarie in vista dell’autunno!

