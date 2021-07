Anche se è difficile da credere, con un unico capo è possibile realizzare abbinamenti incredibilmente diversi e perfetti per ogni occasione. La Redazione di Moda di ProiezionidiBorsa vuole cogliere la sfida prendendo a modello una semplice camicia di lino. Portarla in valigia o averla in armadio è una salvezza perché basta un solo straordinario e versatile capo per 4 diversi outfit tutti da scoprire. Il suo maggiore vantaggio è quello di coniugare perfettamente comodità e stile e fonderli in look più formali e in altri decisamente più casual.

Perché avere una camicia in lino è una vera salvezza

Iniziamo con il dire che il lino è uno dei tessuti che non può mai mancare nell’armadio. La Redazione aveva già dato alcuni consigli su questo perfetto tessuto per donne di ogni età. Con la camicia di lino è possibile realizzare davvero tantissimi outfit, passando dal raffinato al romantico e poi allo sprizzante in pochissimo tempo.

Il primo abbinamento suggerito è per le persone che cercano un impeccabile look vacanziero con cui lasciare il segno. Una semplice camicia in lino è perfetta con dei bermuda freschi e larghi dello stesso tessuto ma di colore diverso. Ovviamente, bisognerà abbinare scarpe basse o freschi sandali estivi.

Per le donne che sono ancora in ufficio la camicia di lino bianca è comunque un must have. Impossibile sopportare il caldo di questi giorni in camicia e tailleur. Basterà abbinare sotto un paio di pantaloni freschi e comodi.

Basta un solo straordinario e versatile capo per 4 diversi outfit tutti da scoprire

Passiamo ora a un piacevole aperitivo in compagnia di amici o delle persone care. Qui il consiglio è di abbinare una camicia in lino leggermente oversize con degli “slip dress” con bretelle sottili. Bisognerà lasciare la camicia aperta e abbinare una mini-bag a tracolla oggi molto di tendenza.

Per un look più romantico basta abbinare la camicia bianca in lino a meravigliose gonne di pizzo o a pantaloni leggeri in micro-fantasia. In questo caso non può mancare un tacco comodo, che slancia la figura e conferisce sempre un aspetto romantico e curato. Questo genere di look è perfetto per occasioni più mondane e per outfit da cerimonia. Sicuramente la camicia bianca in lino dimostra sempre grande versatilità e facilità di abbinamento.