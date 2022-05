La seconda metà di maggio sta portando una ventata di novità ai segni zodiacali. Nella settimana in corso il Dio Denaro ha voluto premiare qualche eletto con successi e opportunità intriganti.

Ma chi volesse guardare un po’ più in là potrebbe già consultare, con suo grande piacere, le previsioni per il mese di giugno. Alcuni di noi si aspettano di proseguire il periodo positivo anche per i successivi 30 giorni. Altri sperano di porre rimedio alle difficoltà attuali con un bel balzo in avanti.

Tutto quello che sappiamo, però, è che giugno prometterà una tonnellata di amore e soddisfazioni a 4 segni in particolare. Scopriamo chi sono e quali vantaggi avranno.

Un mese di grandi aspettative

Sarà perché è il mese che inaugura la tanto attesa estate. O forse perché si crede di poter finalmente iniziare la dieta che ci si prefiggeva da tempo. In ogni caso, giugno è un mese in cui si ripongono fiducia e aspettative.

In questo lasso di tempo Giove avrà già stabilito la sua dimora nel segno dell’Ariete. Il Pianeta della fortuna preannuncia denaro e progetti interessanti, come qualcuno ben sa. Per questo motivo è da sempre un punto di riferimento per i lettori dell’oroscopo. Ma il mese di giugno non porta solo ricchezze; c’è chi vedrà spiegarsi le ali dell’amore, che punterà dritto al suo cuore.

Giugno prometterà una tonnellata di amore e soddisfazioni personali a questi 4 segni zodiacali che scaleranno la piramide della felicità

Il sesto mese del 2022 sarà d’ispirazione per il segno dei Gemelli. Il lavoro ne trarrà beneficio, tanto che sarà il momento giusto per chiedere un aumento di stipendio. La retorica ben costruita consentirà di attirare l’attenzione dei superiori. Si farà sentire anche la voglia di viaggiare: potrebbe essere l’occasione perfetta per visitare la meta che si sognava da tempo.

Buon momento anche per l’Acquario, che a giugno ritroverà la libertà perduta. La mente priva di pensieri negativi favorirà il dialogo e nuove amicizie. Un forte sex appeal permetterà ai nativi del segno di fare conoscenze interessanti e incontri sentimentali. Sarebbe bene, però, non scordarsi degli impegni presi.

Sentimenti alle stelle anche per il Cancro. Cupido ha colpito in pieno con le sue dolci frecce; la sicurezza nei propri mezzi farà il resto. Venere influenzerà sia le coppie che i single, permettendo di rafforzare o generare relazioni. Momento propizio anche per cominciare nuovi hobby e attività.

La voglia di comunicare e stare in mezzo alla gente premierà, infine, il Capricorno. Giugno sarà pieno di emozioni e si potrebbero ritrovare vecchie conoscenze. La propria disponibilità darà i suoi frutti e le occasioni non mancheranno. Da evitare assolutamente gli sforzi eccessivi.

