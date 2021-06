Esiste un capo versatile con cui realizzare abbinamenti perfetti per ogni occasione. Si tratta del pantalone chino, un capo raffinato ma veramente pratico. Anche nelle calde giornate estive non tutte possono o vogliono indossare gonne o shorts. L’alternativa perfetta è quindi questo pantalone con cui affrontare le calde giornate con stile. Poiché è impossibile non avere in armadio l’intramontabile capo protagonista dell’estate che veste il corpo come una seconda pelle, ecco qualche consiglio per outfit mozzafiato.

Che cos’è il pantalone chino

Si tratta di un modello di pantalone in tessuto naturale intrecciato, dalla gamba piuttosto dritta e regolare. Il pantalone chino lascia libera la caviglia e sagoma il corpo perfettamente perché non è troppo aderente. Sulla parte laterale della coscia compare una tasca dal taglio verticale che sfina la gamba. Il tessuto è normalmente un cotone fresco o un comodo lino. Entrambi sono perfetti per affrontare anche il caldo torrido. Ma come abbinarlo per non passare inosservati?

Quali outfit realizzare con questo pantalone

Impossibile non avere in armadio l’intramontabile capo protagonista dell’estate che veste il corpo come una seconda pelle. Per quale motivo? Semplicemente il pantalone chino più usato è quello dalle colorazioni neutri e dai toni caldi del beige. Questo ricrea l’effetto di una seconda pelle e rende l’outfit fresco.

Per coronare un look più pratico suggeriamo di aggiungere una semplice T-shirt bianca inserita nei pantaloni e comode sneakers. A chi ha bisogno di allungare la figura suggeriamo di puntare sulla vita alta e su leggere arricciature appena sopra il fianco.

Per un look più formale

Ma il pantalone chino è anche un perfetto capo per l’ufficio o per impegni formali. Basterà indossarne uno beige con una magnifica décolleté a punta, una maxi bag e una semplice camicetta nei pantaloni. Puntare anche su colori come il cammello, il verde militare e il classico nero.

Qualche curiosità

Questo pantalone sembra avere connessioni con il mondo militare, in cui il chino è un tessuto particolare e intrecciato. Ma molti non sanno che questo modello di pantalone è perfetto anche in tinte sgargianti o in colorazioni pastello. Come spiegato in questo precedente articolo, proprie questi colori sono quelli su cui puntare anche per perfetti look da cerimonia.