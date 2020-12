Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il maltempo sta accelerando in tutto il Nord Italia, dunque ci ritroviamo più spesso a tornare tardi e stanchi dal lavoro se non lavoriamo in modalità remota. Oppure veniamo sorpresi dalla pioggia improvvisa sulle belle spiagge del Sud, proprio mentre siamo fuori un momento coi bambini o col cane.

Una zuppa di ceci buonissima e pronta in soli cinque minuti è proprio quello che ci vuole per riscaldarsi e ritrovare il buonumore. E anche per risparmiare, come suggeriscono sempre gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

I ceci non devono mai mancare nella dispensa di cucina

Se apprezziamo il sapore dolce dei ceci, cerchiamo di non farli mai mancare nella nostra dispensa di cucina. Servono per arricchire la solita insalata di patate.

Sono davvero ottimi quelli secchi, da mettere a rinvenire con calma, in arrivo dalle colline toscane, dagli altipiani dell’Umbria, dai monti della Basilicata o della Calabria. Ma se dobbiamo preparare la nostra zuppa in cinque minuti, dobbiamo necessariamente concentrarci sui ceci che abbiamo già lessato e conservato in freezer. Su quelli già sbollentati e surgelati dalle maggiori marche del freddo. Oppure su quelli già lessati e inscatolati o messi nel vetro da vari piccoli produttori.

Zuppa di ceci buonissima e pronta in soli cinque minuti

Mettiamo a scaldare cinque cucchiai d’olio, un aglio schiacciato e privato dell’anima per chi non lo digerisce.

Aggiungiamo un rametto di rosmarino, due cucchiai di passata di pomodoro o un cucchiaio di pomodoro concentrato dal tubetto. Lasciamo sfrigolare a fuoco alto per due minuti.

A questo punto, per soddisfare la fame di quattro persone, uniamo 300 grammi di ceci lessati o surgelati. Lasciamo insaporire per due minuti. Aggiungiamo ora quattro bicchieri d’acqua e un pezzetto di dado o, meglio ancora, quattro bicchieri di brodo se lo abbiamo. Va bene sia il brodo di carne che quello vegetale.

La zuppa deve cuocere a fuoco basso per tre o quattro minuti. Se vogliamo un sapore più ricco, prima del rosmarino possiamo aggiungere due cucchiai di prosciutto o di pancetta tagliata a dadini. Portare in tavola caldissima, con o senza crostini di pane, spolverando di parmigiano reggiano e decorando con rosmarino fresco.