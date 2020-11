L’insalata, in genere, si porta in tavola per accompagnare i secondi piatti che sono a base di carne. Tuttavia, scegliendo opportunamente gli ingredienti, così da alzare le calorie, specie a cena, l’insalata può trasformarsi in un piatto unico delizioso.

Insalata patate e ceci come contorno gustoso e appagante che soddisfa pure la vista è, per esempio, la ricetta perfetta utile allo scopo. In questa preparazione, infatti, l’insalata si trasforma in tutto e per tutto in un secondo piatto vegetariano da servire e da mangiare tiepido, sebbene pure freddo sia ottimo. E magari accompagnato da crostini di pane.

Gli ingredienti occorrenti

Per quel che riguarda gli ingredienti necessari, supponendo di preparare l’insalata come secondo piatto vegetariano per quattro persone, servono sei patate e 300 grammi di ceci secchi. Oltre a una dozzina di pomodorini, una cipolla, prezzemolo e basilico fresco. Senza dimenticare l’olio extravergine di oliva, e sale e pepe in quantità strettamente necessaria.

Preparazione

Passando alla preparazione, i ceci, un giorno prima, devono essere messi in ammollo, con un pizzico di bicarbonato. E poi, dopo averli scolati e sciacquati, procedere con la cottura. Cottura da effettuare in una pentola colma di abbondante acqua.

Dopo l’ebollizione aggiungere il sale e proseguire con la cottura. Spegnere quando, una volta assaggiati, i ceci risultino pronti. È a questo punto che vanno scolati.

Mentre i ceci si raffreddano, nel frattempo, le patate vanno lessate in un’altra pentola. Queste, quando raffreddate, prima vanno pelate e poi tagliate a pezzi.

Aggiungere, quindi, i ceci e le patate in un’insalatiera capiente. Insieme a sottili fettine di cipolla a crudo, ai pomodorini tagliati a pezzi e ad un trito di basilico e prezzemolo. Mescolare il tutto e aggiungere abbondante olio d’oliva extravergine.

Infine aggiustare il piatto, sempre mescolando, con sale e pepe in quantità strettamente necessaria. Servire subito in tavola.

Tenere presente che comunque è possibile conservare in frigorifero una parte dell’insalata patate e ceci, se quest’ultima è risultata essere troppo abbondante per il pasto.

Abbiamo visto, dunque, come preparare una buonissima insalata patate e ceci come contorno gustoso e appagante che soddisfa pure la vista.