Il Decreto Ristori ha aggiunto 6 settimane alla Cassa Integrazione. Vediamo come accedere al beneficio e come è stata estesa la platea dei lavoratori destinatari della misura. Le specifiche per l’attuazione di questo provvedimento, sono state offerte dalla circolare INPS numero 139 del 7 dicembre 2020. Sicchè, con detta misura oltre a concedere un periodo aggiuntivo di ammortizzatori sociali, il Governo ha anche esteso il beneficio ai lavoratori prima esclusi.

Inoltre, quelli già destinatari della Cassa Integrazione, possono integrare la richiesta, entro il termine previsto. La causale da utilizzare per inoltrare la domanda onde ottenere il beneficio aggiuntivo è Cassa Integrazione “Covid 19 DL 137”. A chiarirlo, è stata l’INPS con la circolare anzidetta, nella quale ha fatto anche ricognizione dei numerosi interventi introdotti sul punto tra fine ottobre e fine novembre. Per il resto, le modalità e i termini per presentare la domanda restano gli stessi.

Per quanto riguarda i termini, che sono quelli ordinari, essi prevedono l’inoltro della domanda entro la fine del mese successivo. La data di partenza da computare è quella in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Novità sulla platea dei lavoratori ammessi

Quindi, come si è detto, il Decreto Ristori ha aggiunto 6 settimane alla Cassa Integrazione. Una volta visto come accedere al beneficio, vediamo adesso l’estensione della platea dei lavoratori destinatari della misura. In proposito, occorre specificare che anche in ordine a questo chiarimento è intervenutala circolare INPS, già richiamata.

Essa ha specificato, anche quali sono i lavoratori che possono avere accesso alla Cassa Integrazione, avvalendosi della nuova causale “Covid 19″ e “Covid 19 DL 137”. Segnatamente, due al riguardo le novità introdotte. La prima è che sono ammessi al beneficio delle 6 settimane aggiuntive, i lavoratori che siano alle dipendenze dei datori di lavoro (richiedenti la prestazione) già dalla data del 9 novembre 2020.

Per essi, quindi, il Decreto Ristori bis ha previsto l’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria e In Deroga. Inoltre, il Decreto Ristori Quater ha previsto che anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal Decreto Agosto, potranno estendersi a detti lavoratori. Ciò, però a condizione che la trasmissione delle domande avvenga nel rispetto dei termini previsti. Ne deriva che grazie ai chiarimenti e alle modifiche apportate, i benefici della Cassa Integrazione e della sua proroga per 6 settimane, potranno essere estesi ad una platea più ampia di lavoratori.