In estate le buone regole dell’alimentazione consigliano di preferire cibi leggeri e facili da digerire. Meglio ancora se ricchi d’acqua e di vitamine, sostanze fondamentali per idratare il corpo e scongiurare il rischio di pericolosi colpi di calore. Mangiare sano, però, non significa che dobbiamo rinunciare a dare emozioni al palato. Basta scegliere la ricetta giusta per abbinare gusto e salute. Ad esempio, ci sono zucchine e gamberi in questo primo piatto estivo facile e veloce da portare in tavola. E proprio le zucchine sono uno degli ortaggi più ricchi in assoluto di vitamine.

Gli spaghetti di verdure con semi di chia ci faranno letteralmente innamorare

La pasta di verdure non è una novità assoluta. Basti pensare agli zoodles, spaghetti di zucchine con cui possiamo preparare piatti estivi sani e leggeri. Oggi ne scopriremo un’altra variante e aggiungeremo anche sedano e carote per creare dei gustosissimi spaghetti.

Per preparare 2 porzioni di spaghetti di verdure ci serviranno:

2 zucchine;

3 etti di gamberetti freschi;

2 carote;

2 coste di sedano;

un cucchiaio di succo di limone;

2 cucchiai di semi di chia;

olio, sale e pepe per condire.

Zucchine e gamberi in questo primo piatto estivo leggero e veloce da preparare ricchissimo di vitamine

Gli spaghetti di verdure e gamberi sono un piatto adatto anche ai principianti. Ma soprattutto, una ricetta velocissima se pensiamo che servono appena 20 minuti per prepararla.

Se vogliamo ridurre ulteriormente il tempo di preparazione potremmo dotarci di uno spiralizzatore. Ci servirà per trasformare in pochi secondi le verdure in spaghetti. Se non lo abbiamo, niente paura. Possiamo usare tranquillamente un pela-patate, facendo attenzione a non tagliarci.

Iniziamo lavando i gamberi e togliendo il guscio e il filo nero intestinale. Completata l’operazione, possiamo cuocerli al vapore per alcuni minuti. È il modo migliore per conservare intatte le loro proprietà nutrizionali.

Il passo successivo sarà proprio quello di creare gli spaghetti. Laviamo le verdure, togliamo le parti più dure e trasformiamoli in listarelle più sottili possibile. Li cuoceremo per 3-4 minuti in acqua salata bollente. Mentre aspettiamo che l’acqua raggiunga la temperatura creiamo il sugo mischiando gamberetti, succo di limone e una delle due coste di sedano tritate. Condiamo con olio e pepe e poi versiamo tutto sopra gli spaghetti di verdure.

Completiamo il piatto con una spolverata di semi di chia e un cucchiaio di scorza di limone grattugiata.

Lettura consigliata

Quasi nessuno le compra ma queste zucchine sono le migliori per dieta e ipertensione