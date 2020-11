Con la stagione fredda arrivano sulle nostre tavole innumerevoli delizie culinarie. Dai funghi alle caldarroste (ecco come prepararle in padella), l’autunno ci regala moltissimi ingredienti con cui sperimentare in cucina. E uno degli alimenti sicuramente più amati della stagione invernale è la zucca. Questo ortaggio si presta a moltissime ricette, è estremamente versatile, e si conserva per lungo tempo. Oggi, presenteremo una ricetta veloce e deliziosa che tutti possiamo preparare in pochissimo tempo: la zucca in agrodolce in padella semplicissima.

Sembra strano associare il sapore agrodolce a una verdura come la zucca, ma in realtà si tratta di un abbinamento che può essere veramente delizioso. Per di più, bastano pochissimi ingredienti per preparare questo piatto, e si tratta degli ingredienti più comuni che tutti abbiamo in casa. Basteranno dieci minuti per mettere in tavola una pietanza gustosissima e sfiziosa. Vediamo dunque come cucinare la zucca in agrodolce in padella semplicissima.

Ingredienti

400 grammi di zucca fresca, va bene qualsiasi varietà;

un bicchiere di aceto bianco;

3 cucchiai di zucchero, va bene anche di canna;

uno spicchio d’aglio (facoltativo);

olio di oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Tagliamo la zucca a fette abbastanza sottili, non più spesse di un centimetro. Prepariamo una “salsa” mettendo 3 cucchiai di zucchero in un bicchiere di aceto bianco. Se lo zucchero non si scioglie completamente, possiamo scaldare la mistura in microonde per qualche secondo. Mettiamo sul fuoco una padella oliata con le fette di zucca. Quando le fette cominceranno a cuocere, versiamo il bicchiere di aceto e zucchero. Se lo desideriamo possiamo aggiungere anche uno spicchio d’aglio. Quando l’aceto comincia a bollire, possiamo abbassare la fiamma e mettere il coperchio. Lasciamo cuocere la nostra zucca a fuoco lento per qualche minuto. Se si asciuga troppo, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di acqua. Quando la zucca sarà cotta, saliamo a piacere e serviamo. Ecco una ricetta semplicissima per la zucca in agrodolce.