Per alcune persone è facile mantenere la calma, anche nelle situazioni più difficili da gestire. Solitamente, queste persone appaiono quasi imperturbabili, come se la loro attitudine positiva fosse impossibile da scalfire. Per altri, invece, è molto più complicato affrontare situazioni di stress e nervosismo. Specialmente quando ci si sente sopraffatti dagli eventi, si potrebbe avere la sensazione di non avere più il controllo della propria vita. Non è detto, però, che bisogna arrendersi a queste condizioni. Si può recuperare la calma in 5 minuti con questo segreto ed evitare di perdere il controllo nelle situazioni di stress.

Recuperare la calma in 5 minuti con questi segreti

Quando ci si trova in una situazione stressante, che sembra essere insormontabile, la prima cosa da fare è chiudere gli occhi e provare a respirare lentamente e profondamente per almeno 5 minuti. Nel farlo, si può provare a immaginare di eliminare tutta la tensione accumulata, come se lasciasse il corpo insieme all’aria che si espira. Alla fine di questa respirazione intensa, per incentivare un cambiamento d’umore, può aiutare enormemente sorridere.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La respirazione aiuta il corpo a distendersi e la mente a lasciare andare le tensioni emotive. Questo rilassamento generalizzato può anche aiutare a identificare le zone del corpo maggiormente colpite dallo stress. Quelle più tese e contratte, per intendersi. Si potrebbe, quindi, anche pensare di intervenire localmente per distenderle. Molto spesso le zone più interessate sono le spalle o la mascella ma lo stress può accumularsi in ogni punto, sostanzialmente.

Nel lungo periodo, lavorare sul proprio corpo per alleviare stress e nervosismo, può rivelarsi salvifico. D’altronde, com’è che si dice? “Mens sana in corpore sano”. Per prendersi cura del proprio corpo aiuta sicuramente anche l’attività fisica. Tenersi in forma e in esercizio aiuta ad allontanare la mente dalle preoccupazioni nell’immediato. In questo particolare momento storico forse è difficile andare in palestra, per non dire impossibile. Tuttavia, si può sempre scegliere un allenamento all’aperto o in casa.

Approfondimento

Ecco come allenarsi bene in casa con il coronavirus.