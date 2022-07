Zigomi scolpiti e sguardo intenso senza trucco con queste acconciature

Soprattutto dopo una certa età è inevitabile pensare che il trucco sia indispensabile per sfoggiare viso e sguardo effetto lifting.

Del resto, superati i 50 la pelle si presenta meno elastica e cadente, così come le palpebre che cominciano a cedere, nascondendo gli occhi.

Per fortuna, però, è appunto il make up a venire in nostro soccorso con alcuni stratagemmi per rialzare le palpebre o gli zigomi cadenti.

Ad esempio, oltre all’immancabile correttore, anche il blush, se furbamente applicato, aiuta a definire i contorni e a cancellare la stanchezza sul viso.

Ma anche l’acconciatura nota come snatched ponytail sarebbe l’ideale per zigomi scolpiti e sguardo intenso senza per forza truccarsi.

Il nome è abbastanza esplicativo e si traduce con coda effetto cerotto, dunque una coda che allunga le linee del volto facendolo apparire più liscio.

L’hanno sfoggiata le più celebri star di Hollywood grazie a esperti hairstylist, ma è facile da riprodurre anche a casa.

Il segreto consisterebbe nel raccogliere i capelli proprio seguendo la linea degli zigomi, tracciando idealmente una sorta di diagonale verso l’alto.

È importante anche fissarla correttamente, così che non perda il suo effetto lifting nel corso delle impegnative giornate in ufficio o in spiaggia.

Da questo punto di vista, sarebbe sufficiente vaporizzare dello spray fissante in corrispondenza dell’elastico, favorendo così una presa maggiore.

Rifiniamo poi l’acconciatura dedicandoci alla sistemazione dei cosiddetti baby hair, ovvero i ciuffetti che solitamente spuntano sulle tempie.

Basterà spruzzare della lacca su un vecchio spazzolino per disciplinare i capelli più ribelli.

Per zigomi scolpiti e sguardo intenso senza trucco proviamo queste acconciature

Tuttavia, qualora non ci piacesse avere l’intero ovale del viso scoperto, potremmo lasciare libere due sottili ciocche laterali che ricadono davanti alla fronte.

Il profilo rimarrebbe inoltre ugualmente armonioso e scolpito anche con una coda ad altezza media.

In questo caso dovremmo raggruppare i capelli basandoci sul proseguimento della coda degli occhi.

Oppure ancora, in alternativa, raccogliamo i capelli a partire dall’apice dell’orecchio, così da sfruttare al massimo anche una lunghezza midi.

Naturalmente, le più appassionate di acconciature e affini potrebbero dilettarsi anche in trecce al posto della classica coda alta.

È doveroso, inoltre, ricordare che tutte le acconciature descritte sono adatte sia al più formale contesto da ufficio che a quelli chic di cene e aperitivi.

Divertiamoci a provarle e a sfoggiarle, risparmiando sul tempo di una lunga sessione di trucco.

Lettura consigliata