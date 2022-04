Per viso fresco con zigomi scolpiti effetto lifting basterebbe applicare questo prodotto che cancella pelle spenta e stanchezza

Le calde giornate primaverili ci invitano senza dubbio a godere di più del tempo da trascorrere all’aria aperta. Da questo punto di vista, molti ne approfitteranno per riprendere un po’ a camminare dopo la pigrizia e il freddo dei mesi invernali. In questo modo, comincia una graduale preparazione per la prova costume, snellendo il girovita e le gambe senza ricorrere a intere sessioni di esercizi.

Ma c’è chi si prepara all’estate anche in altra maniera, preferendo anticipare la tintarella estiva beneficiando dei primi raggi di sole primaverile per dire addio alle lampade.

Qualunque sia il nostro obiettivo, certo è che serve tempo, e spesso non ne abbiamo a sufficienza causa lavoro o altri impegni di varia natura. Tuttavia, se il nostro scopo è quello di voler sfoggiare un incarnato più colorito e salutare rispetto all’inverno, la soluzione è a portata di stick. In effetti, per viso fresco con zigomi scolpiti effetto lifting basterebbe saper applicare correttamente un prodotto da portare sempre con sé. Stiamo parlando del blush, vera ancora di salvezza nella definizione di un viso roseo e riposato in maniera naturale, specialmente superati gli “anta”.

Il primo consiglio di cui tener conto rispetto alle potenzialità di questo prodotto è quello di preferire la versione in crema, di più facile applicazione. Inoltre, sempre meglio utilizzarlo prima di fard o cipria, così che la loro consistenza polverosa non incida negativamente sul risultato finale. Per quanto riguarda la stesura in sé, poi, è possibile effettuarla indistintamente con un pennello duo fibre o con le dita, agendo sempre con delicatezza.

A questi suggerimenti, per così dire, “basilari”, si aggiunge una tecnica di applicazione del prodotto recentemente spopolata sui social e in particolare su TikTok. Si chiama Ombré Blush e, oltre a conferire alle gote un colorito roseo, e dunque salutare, aiuta a rimpolparle e scolpirle in poche mosse. Il segreto consiste semplicemente nello scegliere due sfumature di blush differenti incluse nella gamma compresa tra pesca, rosa e viola. L’accostamento dei primi due, in particolare, sposerebbe perfettamente la tecnica in oggetto, favorendo un armonioso gioco di luci e ombre.

Basta picchiettare sugli zigomi prima il prodotto più scuro al centro e poi quello più chiaro verso l’esterno. A questo punto si procede sfumandoli delicatamente, meglio se con una spugnetta, per un effetto decisamente naturale.

