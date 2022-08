Perché bere acqua al mattino a stomaco vuoto fa così bene all’organismo

L’acqua è fondamentale per il nostro organismo, dal modo in cui ci idratiamo dipenderebbe il nostro metabolismo e la funzionalità degli organi. Soprattutto d’estate, bere costantemente e alimentarsi in maniera corretta aiuterebbe a creare una barriera difensiva con cui il nostro corpo sarebbe in grado di affrontare anche le situazioni più critiche.

Caldo torrido, affaticamento e cali di pressione sarebbero normali in questa stagione. Con pochi accorgimenti potremmo migliorare il nostro comportamento ed evitare stress che il fisico difficilmente riuscirebbe ad assorbire. Vediamo quali benefici otteniamo bevendo prima di colazione.

Come un orologio

Il perché bere acqua al mattino faccia così bene si potrebbe spiegare con le varie conseguenze che porta questo semplice gesto. Se ci alziamo e beviamo dai 2 a 4 bicchieri d’acqua recuperiamo i liquidi persi durante la notte e immagazziniamo la metà di quelli che ci servono per idratarci al meglio nelle restanti ore.

Moltissime tossine verrebbero espulse bevendo acqua a digiuno e, sia bevuta calda che a temperatura ambiente, il metabolismo ne riceverebbe numerosi vantaggi. E così il sistema nervoso. I movimenti intestinali verrebbero agevolati, le feci sarebbero idratate e la stitichezza potrebbe essere combattuta con facilità.

Aiuterebbe a dimagrire

Se facciamo attività sportiva prima di colazione, bere acqua sarebbe fondamentale per migliorare la circolazione e rendere più produttiva la sessione di allenamento. Se affianchiamo questo fatto al miglioramento dell’azione svolta dal nostro intestino per un metabolismo più vispo e attivo, potremmo ottenere uno schema completo utile per perdere peso.

Concludendo la giornata in deficit calorico, poi, i benefici che ci darebbe bere acqua appena svegli potrebbero essere decisivi per la perdita dei chili in eccesso. Il metabolismo potrebbe aumentare anche di un terzo la sua velocità grazie all’acqua e questo faciliterebbe sia bruciare grassi che dimagrire.

Perché bere acqua al mattino a stomaco vuoto fa così bene all’organismo

Spesso capita che la disidratazione possa portare dei dolori. Cervicale, mal di testa, dolori alle ossa potrebbero essere conseguenze di una carenza di acqua e liquidi. Se ci svegliamo con il mal di testa a causa della cervicale, bere qualche bicchiere di acqua a temperatura ambiente e fare una doccia calda potrebbe lenire i dolori e portarci miglioramenti.

Dobbiamo inoltre ricordare che l’acqua rende innocua l’acqua, quindi bere correttamente elimina la ritenzione idrica che potrebbe essere la causa di numerose infiammazioni. Bere l’acqua appena svegli aiuta a eliminare liquidi in eccesso e a raggiungere un equilibrio salutare per il nostro organismo.

