L’abbronzatura dorata è veramente il sogno di tutti. Andare al mare e tornare poi in città ancora bianchi non piace mai a nessuno. E quindi molti usano i prodotti autoabbronzanti. Sono delle creme solari, solitamente con protezione bassa, che stimolano l’abbronzatura.

Ci sono anche degli oli che si possono stendere sulla pelle per avere un’abbronzatura radiosa. Ma anche in questo caso la protezione solare non è molto alta.

Quello che è fondamentale sapere è che al sole bisognerebbe esporsi con una protezione solare che presenta un SPF pari a 50. È importantissimo proteggere il nostro corpo dai raggi solari. Per questo motivo non pensiamo assolutamente che basti mettere la crema solo una volta.

Se stiamo tutto il giorno in spiaggia la protezione va messa più volte al giorno. E se abbiamo deciso di stare su una spiaggia con degli scogli, mettiamo la crema solare anche in quel caso, perché non riceveremo i raggi solari indiretti, ma ci si può bruciare lo stesso.

Con il sole non si scherza. Pensiero comune è che se ci si mette la crema non ci si abbronza. Non è vero, ci si abbronza lo stesso e anzi non ci si brucia. Se vogliamo aiutare la nostra abbronzatura a brillare, facciamolo allora mangiando gli alimenti giusti.

Ci sono infatti alcuni cibi che contengono vitamine o betacarotene che favoriscono l’abbronzatura.

Favoriamo la nostra abbronzatura grazie a questi cibi magici e buoni

Tra i cibi numero uno che sappiamo fare bene alla nostra abbronzatura c’è sicuramente la carota, che sappiamo essere ricca di betacarotene. Come per ogni, cosa anche in questo caso è necessario l’autocontrollo. Non dobbiamo infatti esagerare, perché sennò la nostra colorazione potrebbe tendere all’arancio.

Possiamo mangiare anche albicocche, melone, pomodori. Poi mangiamo cibi che hanno la vitamina C, ad esempio gli agrumi, il kiwi e anche i peperoni. E non dimentichiamoci ovviamente di bere tanta acqua.

Avere una pelle idratata dall’intero è fondamentale per vederla brillare all’esterno. E ovviamente, quando ci esponiamo al sole, mettiamo la crema solare.

Possiamo preparare delle gustose macedonie con tutta questa frutta. Oppure possiamo fare anche delle centrifughe.

Ad esempio, possiamo fare una centrifuga con carote, melone e pesca. Oppure possiamo farla anche con carote, pomodori, melone e fragole. In questo modo mangeremo più frutta diversa che farà bene al nostro corpo, pelle e abbronzatura.

Compriamo sempre frutta e verdura di stagione che vengono dalle nostre coltivazioni. E dato che le temperature sono molto alte la frutta sarà bella matura e gustosa. Non dimentichiamocela, però, troppo tempo fuori dal frigo perché potrebbe durare poco.

E allora favoriamo la nostra abbronzatura grazie a questi cibi magici estivi e di stagione.

