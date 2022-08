Noi donne vogliamo sempre essere alla moda. Ci guardiamo l’una con l’altra per carpire segreti da amiche o parenti. Non vogliamo essere da meno, cercando di seguire sempre l’ultima moda, per non farci mai trovare fuori posto. In ogni accessorio o dettaglio. Siano un vestito, una mini, un paio di scarpe o un nuovo taglio di capelli, l’imperativo è esserci. Una questione di principio e di orgoglio. Sia mai che la vicina possa esibire qualcosa che noi non abbiamo.

La manicure nude di Sabrina Ferilli conferma che lo smalto milky sia il più chic

Siamo un po’ civettuole, lo sappiamo. Ci piace criticare, ma siamo anche un poco invidiose di come stanno certe cose alle altre. Cercando, così, di correre ai ripari per adeguarci anche noi. Se sta bene a lei, figuriamoci a me, ci diciamo in segreto. Sicuramente, anche le unghie vogliono la loro parte. Le curiamo, andiamo a fare regolarmente la manicure, cerchiamo lo smalto più in, per sorprendere le altre. Ci piace essere guardate e ammirate. Magari, anche copiate. E, a nostra volta, anche noi guardiamo a cosa fanno le vip. Se Chiara Ferragni indossa un certo indumento, subito prendiamo ispirazione da una influencer di questo livello.

Di recente, ad esempio, è girata una foto di Sabrina Ferilli che esibiva la manicure nude, dai toni rosati. White o pink, la moda smalto più chic questa estate è il milky madreperlato o il semitrasparente. Colori chiari per le unghie con vestiti solitamente scuri, per esaltare il contrasto cromatico. Uno smalto che, come viene definito, colora le unghie, ma senza colorarle. Una manicure nude lattiginosa perfetta anche come pedicure.

White o pink, la moda smalto milky madreperlato o semitrasparente

Del resto, questo trend ha iniziato a spopolare su TikTok con l’hashtag #milkynails, superando i 10 milioni di visualizzazioni. A testimonianza che è una tendenza valida in tutto il Mondo e non solo tra i nostri vip. Questo effetto vedo non vedo, con colori neutri e rosati, si stende uniformemente, con finish lattiginoso. L’ideale sarebbe portarlo con unghie più lunghe, perché, così, finirebbe per attenuare questo effetto. Un modo anche per esaltare gioielli da mettere al dito.

Ne esistono, ovviamente, diverse varianti, ad esempio anche come base per farci disegni grafici. Smalto perfetto per partecipare, ad esempio, ad una cerimonia ufficiale estiva, come un matrimonio. Per essere chic, insomma, la scelta dovrebbe ricadere sullo smalto milky.

Lettura consigliata

Tutto quello che farà tendenza nell’estate 2022 tra moda e accessori, anche per capelli e unghie sia per chi ha 40 anni che per chi ne ha qualcuno in più