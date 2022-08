Sugli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale sono apparsi bandi di selezione indetti da diversi Enti pubblici siti in Campania. Presentiamo in questa sede una sintesi di alcuni dei principali bandi ancora attivi a cui potenzialmente candidarsi. Dunque, ecco dei concorsi pubblici in Campania per lavorare per lo Stato al superamento delle rispettive selezioni.

I concorsi pubblici in Campania prossimi alla scadenza dei termini

Tra i bandi prossimi alla scadenza di candidatura (G.U. n. 55 del 12 luglio) citiamo quello del Comune di Parolise (Avellino) per 2 posti di istruttori amministrativi. Le assunzioni sono di categoria C e a tempo indeterminato e parziale di 30 ore. Le istanze vanno inviate per l’11 agosto.

Stessa categoria e stessi termini, inoltre, anche per i 3 posti di programmatore presso l’ASL Napoli 2 Nord di Frattamaggiore.

I bandi pubblici indetti da alcuni Enti in Campania

Sul n. 57 della Gazzetta del 19 luglio compare l’estratto dell’ATO Ente d’Ambito Napoli 3 di Torre del Greco. Si ricercano 4 profili professionali (due istruttori direttivi e due amministrativi) a tempo indeterminato e parziale di 18 ore. Il 18 agosto è il termine ultimo di candidatura.

Invece le prime due selezioni che incontriamo sulla G.U. n. 58 del 22 luglio riguardano l’Università “L’Orientale” di Napoli. Nel complesso si ricercano 6 unità in area amministrativa a tempo pieno e indeterminato, con talune riserve. La categoria di inquadramento è la C e le domande vanno inviate entro il 21 agosto.

Poi segnaliamo il bando del Comune di Salerno per la selezione, per titoli ed esami, di 7 assistenti sociali, categoria D. Anche qui le istanze vanno inviate per il 21 del mese.

Concorsi pubblici in Campania per lavorare a tempo indeterminato

I principali bandi presenti sulla G.U. n. 59 del 26 luglio rimandano ad ASL e altre istituzioni sanitarie campane. Troviamo anzitutto il bando dell’ASL Napoli 1 Centro per complessive 62 unità a tempo indeterminato.

A seguire segnaliamo i 2 concorsi dell’ASL Napoli 2 Nord, Frattamaggiore, per l’assunzione di dirigenti medici. Nel dettaglio si ricercano 3 professionisti specializzati in chirurgia vascolare e 8 nelle discipline di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. I contratti proposti sono a tempo indeterminato e c’è tempo fino al 25 per candidasi.

Stessi termini, infine, per la selezione di 2 dirigenti medici presso l’IRCCS “G. Pascale” di Napoli, ma specializzati in patologia clinica.

I bandi di recente pubblicazione

Sulla G.U. n. 60 del 29 luglio spiccano i 3 estratti del Comune di Ercolano. Si tratta di 3 manifestazioni di interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti. Nel dettaglio si ricercano 5 istruttori di vigilanza, 7 istruttori area amministrativa e 2 di area tecnica-manutentiva. Per tutti la categoria è la C e l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Sul portale del Comune vi è la documentazione utile alle selezioni, mentre i termini di candidatura sono per il 28 agosto.

Quanto all’ASL Caserta, una prima selezione riguarda 10 dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. I futuri assunti lavoreranno presso il P.S. dei presidi ospedalieri di Marcianise, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Il secondo bando, invece, attiene alla selezione di 11 dirigenti medici di psichiatria. Ricordiamo che per tali profili occorre la Laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo e la relativa specializzazione.

Invitiamo i Lettori interessati a consultare il bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

