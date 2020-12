Whatsapp sfida Zoom: ecco come utilizzarla per fare chiamate al PC.

L’app di messaggistica più conosciuta e utilizzata al mondo è sicuramente WhatsApp. Praticamente chiunque possiede uno smartphone utilizza questa comoda applicazione per tenersi in contatto con amici e parenti. Nell’era della comunicazione online, e soprattutto in tempi di didattica a distanza e smartworking, è diventata ancora più importante. Ma ha dovuto fare i conti con altri colossi: Telegram, prima di tutto, ma anche Zoom e Google Meet. Ma arriva anche su WhatsApp, nella sua versione desktop, la funzione di chiamata.

WABetainfo riporta infatti che la famosa applicazione di chat sarebbe pronta a lanciare la nuova funzione della telefonata anche di gruppo sulla sua versione computer, sia desktop che web. A breve infatti dovrebbe essere aggiunta sulla barra in alto a destra una casella con i tasti di chiamata.

Il tutto funzionerebbe esattamente come per tutte le altre applicazioni di Voip e videochiamata di gruppo. Selezionando l’apposito pulsante nell’app, l’utente verrà ri-direzionato a una finestra di popup per comporre il numero o scegliere i destinatari della chiamata. Sono ovviamente previsti il supporto alla camera per videochiamate e la possibilità di disattivare microfono e video attraverso tasti appositi.

Insomma, WhatsApp si appresta a entrare con prepotenza nel mondo delle videochiamate di gruppo e far concorrenza a Zoom e Meet. Di fatto, integrando la funzione Stanze recentemente introdotta in Facebook Messenger – che attualmente rimane l’unico modo per effettuare l’operazione attraverso WhatsApp.

Sarà semplicissimo

Del resto, data la sua enorme diffusione, sarà semplicissimo per qualunque utente aprire l’applicazione web o desktop. Una volta qui, basterà aprire WhatsApp e cliccare sulle opzioni per aprire la funzione Web. Poi, è sufficiente scansionare il codice QR che il programma fornirà, direttamente con la fotocamera del cellulare. E il gioco è fatto: gestire tutte le chat e le videochiamate da computer attraverso la propria rubrica WhatsApp sarà facilissimo.