Ecco il modo facile per scambiarsi gli auguri natalizi in videochiamata fra più persone tramite WhatsApp 

La zona rossa attiva quest’anno proprio nei giorni più lieti, ci impedirà lo scambio degli auguri con la classica visita a parenti e d amici. Per fortuna la tecnologia verrà incontro a quanti potranno farlo tramite cellulare. WhatsApp è un’applicazione che funziona anche in questo senso. Ecco allora il modo facile per scambiarsi gli auguri natalizi in videochiamata fra più persone tramite WhatsApp.

La videochiamata

Arriva il Natale e subito dopo anche il nuovo anno. È il momento degli auguri e nessuno vuole mancare l’occasione quest’anno almeno, solo per incontrare genitori e nonni tramite videochiamata. L’applicazione di WhatsApp è forse la più indicata per scambiarsi gli auguri natalizi per due ragioni. È l’applicazione più conosciuta dalle persone di una certa età ed è forse quella più semplice da utilizzare.

C’è la possibilità su WhatsApp di effettuare una videochiamata fra otto persone collegate in contemporanea. Inoltre è possibile aumentare il numero dei partecipanti in videochiamata.

Come fare con WhatsApp

Il modo più semplice per fare delle videochiamate con un massimo di 8 persone è che i partecipanti siano tutti iscritti allo stesso gruppo, come è molto probabile. In questo caso nel gruppo per esempio Famiglia, si accede in alto all’icona che mostra la cornetta di un telefono con vicino il segno +.

Si clicca sopra e si apre la lista delle persone che fanno parte del gruppo. Basta selezionare i contatti che si vuole chiamare e poi attivare la chiamata, che partirà in contemporanea per tutti. Si può fare sia una chiamata con video come anche senza, basta cliccare sulla giusta icona che appare nel riquadro dei contatti selezionati. Quella della chiamata video è l’icona di una cinepresa.

Se le persone invece non appartengono allo stesso gruppo, si può applicare la stessa procedura. Con la differenza che invece di selezionare i contatti entrando nel gruppo, si selezionano direttamente dalla lista o rubrica dei contatti di WhatsApp.

Se si è più di 8: ecco il modo facile per scambiarsi gli auguri natalizi in videochiamata fra più persone tramite WhatsApp

Se il gruppo da chiamare fosse composto da più di 8 persone allora il sistema da utilizzare è quello della “Stanza”. La cosiddetta Stanza è in effetti uno spazio creato per unire due app, WhatsApp e Messenger. Chi ha installato sul proprio cellulare queste due applicazioni, può selezionare i contatti che vuole all’interno della stanza e chiamare in video.

Ecco un sistema pratico e facile per chiamare in videochiamata tramite WhatsApp.

