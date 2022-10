Queste funzionalità che non sapevamo di poter usare su WhatsApp sono molto utili

Sono circa 33 milioni gli italiani che usano WhatsApp. L’app di messaggistica è, senza ombra di dubbio, quella preferita dai nostri connazionali. Tanto che, ormai, non si dice più “ti mando un messaggio”, ma “ti mando un WhatsApp”.

Quasi ogni giorno, insomma, siamo alle prese con WhatsApp e con i suoi messaggi. La domanda, però, che ci dovremmo porre è se conosciamo fino in fondo WhatsApp. Perché, sulla carta, siamo tutti convinti di saper usare l’app, mentre, in realtà, ci sono molte funzioni che magari non conosciamo. Queste funzionalità che non sapevamo di poter sfruttare nella nostra app di messaggistica potrebbe invece renderla più divertente o rivelarsi molto utili.

Ecco alcune delle funzioni che possiamo attivare su WhatsApp

Facendo sempre attenzione alle truffe su WhatsApp nelle quali si potrebbe facilmente cadere. Ad esempio, non tutti sanno come funzionano i messaggi effimeri su WhatsApp. Servono per avere più privacy. E anche meno memoria occupata. Saremo noi a decidere quanto farli durare. Per impostarli, dobbiamo andare su Impostazioni WhatsApp, toccare Account, Privacy, Timer predefinito messaggi e selezionare una durata. Ovvero, 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Possiamo anche cambiare lo sfondo della chat di WhatsApp. Rendendolo meno monotono. Dovremo, come sempre, andare su Impostazioni (l’icona ingranaggio). A questo punto, non dovremo fare altro che selezionare la voce Chat. Quindi dovremo scegliere Sfondo. E selezionare uno di quelli presenti nella galleria che ci sarà proposta.

Anche il testo del messaggio di WhatsApp potrà essere cambiato

Quindi, come abbiamo visto, queste funzionalità che non sapevamo si potessero usare con WhatsApp potrebbero invece tornarci utili. Come, ad esempio, usare il carattere macchina da scrivere per i nostri messaggi. Farlo è molto semplice. Basterà far precedere “` prima e dopo la frase.

Per fare questi apostrofi obliqui a sinistra, però, dovremo fare un passaggio fondamentale. Ovvero, tenere premuto l’apostrofo sul nostro WhatsApp così da selezionare, a sinistra, quello che ci interessa. Un modo simpatico per cambiare il solito carattere dei messaggi.

Queste funzionalità che non sapevamo di poter usare possono essere utili per la nostra app di messaggistica

A volte, può capitare di dover mandare un messaggio a più persone, pur senza inserirle in una chat. E all’insaputa uno dell’altro. Ad esempio, per fare gli auguri di Natale, identici, a più persone senza mandare lo stesso messaggio più volte.

Basterà selezionare, dalla schermata delle chat, Liste Broadcast. A questo punto, dovremmo scegliere Nuova Lista e, qui, aggiungere le persone alle quali dobbiamo mandare l’identico messaggio. A questo punto, ognuno di loro riceverà il nostro messaggio, ma senza sapere che anche altri lo hanno ricevuto. Facendoci guadagnare non poco tempo.

