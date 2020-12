Mancano pochi giorni al Natale ma ancora non abbiamo finito di acquistare i regali. Il bracciale per l’amica, la collana per la mamma, il profumo per il papà e poi… ecco che andiamo nel pallone. Cosa regalare al fratellino più piccolo e al nipotino di sei anni?

Ancor più difficile se il nostro budget è assai stretto e ancora aspettiamo lo stipendio dei mesi scorsi. Niente paura, una soluzione si trova sempre.

Giocattoli sì o giocattoli no? La prima cosa che si pensa di regalare ad un bambino sono i giocattoli. Tuttavia, negli ultimi anni il loro costo ha quasi eguagliato quello dei gioielli e per questo la situazione si fa più complicata.

Al posto del solito Spiderman che un giorno farà la fine di tutti gli altri pupazzi (nella spazzatura) potremmo pensare a qualcosa di più utile.

Ecco alcuni regali low cost per i più piccoli.

Parola d’ordine: utilità

È vero che i bambini non amano le cose utili, ma è vero anche che ci sono dei genitori che devono vestirli. Vestirli per il giorno, per la sera, per casa, per la scuola. Insomma, vestirli.

Un ottimo regalo di Natale per i bambini, maschietti o femminucce che siano, è il pigiama.

I pigiami per i più piccoli hanno colori chiari e rilassanti, immagini allegre e divertenti che trasmettono gioia e tranquillità.

Anche la qualità del sonno ne risente in positivo. I bambini hanno bisogno di stimoli positivi e le immagini e i colori sono fondamentali nella loro crescita, così come nel loro sonno.

Perlopiù, la maggior parte dei pigiami ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Se fuori fa freddo

Sciarpe, cappelli e guanti e il gioco è fatto. Se poi riportano le immagini dei nuovi supereroi dei cartoni animati per i maschietti e delle nuove eroine in voga per le femminucce, ancora meglio.

In questo caso si riesce a ben conciliare l’utile al dilettevole non oltrepassando i venti euro.

Per essere sempre profumati

Come dimenticare il profumo per bambini. Chi di noi non l’ha avuto quando era piccolo. Il profumo di Barbie o dell’Uomo ragno si trova facilmente in profumeria a prezzi assolutamente accessibili. Ed ecco che i bambini saranno belli, eleganti e profumati per tutte le feste natalizie.

Ecco alcuni regali low cost per i più piccoli. Visto? È più semplice di quanto si possa pensare.