Wanna e un’altra interessante serie appena uscita su Netflix da vedere subito

Le giornate si stanno accorciando e il tempo si fa uggioso. Momenti perfetti per ricominciare a trascorrere le serate in compagnia di un buon libro o di una serie televisiva. Da un lato troviamo libri da acquistare e leggere anche in inglese come, ad esempio, IT. Dall’altra ci sono diverse serie televisive e documentari tra le nuove uscite di una delle piattaforme streaming più diffuse, Netflix. Oggi ci si occuperà proprio di due programmi tratti da storie vere approdati recentemente su Netflix. “Wanna” che narra le vicende, anche giudiziarie, della famosissima Wanna Marchi e “Dahmer: Mostro la storia di Jeffrey Dahmer”

Wanna Marchi e un’altra interessante serie appena uscita su Netflix da vedere subito

La docu-serie su Wanna Marchi narra le vicende che hanno trascinato questa donna e la figlia dal successo alla rovinosa caduta. 4 episodi nei quali appariranno i tre protagonisti principali della vicenda, Wanna Marchi, la figlia Stefania e il fantomatico mago Do Nascimento. Da regina delle televendite a truffatrice seriale, la storia di una donna che non appare affatto pentita delle sue gesta. La condanna e la galera non hanno fatto cambiare idea neppure alla figlia che continua a ritenere fosse corretto truffare gli ingenui. Persone, a suo dire, ‘coglione’ che, temendo il malocchio o la sorte, versarono ingenti somme di denaro a lei e alla madre. Nelle prime puntate lascerà di stucco, specialmente i più giovani, lo stile da venditrice aggressiva utilizzato da Wanna Marchi. Urla e insulti nei confronti dei telespettatori rei di essere grassi, rugosi o, in generale, poco piacenti. Dalle creme dimagranti alla fortuna il passo è breve e, così, i tre si inventano un nuovo business cominciando a vendere sorte e amuleti. Una storia che comincia negli anni ’80 e si trascina fino agli inizi del 2000. Utile per mettere in guardia gli odierni internauti dalle truffe che si celano, oggi, non più in televisione ma sul web.

Dahmer: Mostro – la storia di Jeffrey Dahmer

La seconda serie di cui si tratterà narra la storia di uno dei più efferati serial killer statunitensi, Jeffrey Dahmer. Una serie composta da 10 puntate in cui verranno narrati i crimini del Cannibale di Milwaukee. Infatti, nel corso di circa dieci anni, tra il 1978 e il 1991 furono 17 le vittime di questo serial killer. La serie getterà luce, da un lato, sulle vittime e dall’altra sulla ottusità e incompetenza delle forze dell’ordine. Alcune puntate potrebbero risultare eccessivamente crude per un pubblico sensibile, da non guardare in presenza di bambini. Quindi, Wanna e un’altra interessante serie appena uscita su Netflix che narra la storia di uno spaventoso serial killer.

