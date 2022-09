L’autunno si sta avvicinando e tanti cominciano a preferire trascorrere i fine settimana a casa piuttosto che in giro. Le serate più fresche e il tempo incerto, infatti, invogliano a rimanere sul divano. Tra le nuove serie televisive uscite su Sky e Amazon Prime Video vanno citate quelle direttamente collegate a film e serie leggendari. Da un lato lo spin-off de Il Signore degli Anelli e dall’altra quello di Game of Thrones. Ma non ci sono solamente serie televisive sulle piattaforme di streaming. Su Netflix o Amazon Prime, infatti, sono disponibili centinaia di film, dalle ultime uscite ai classici. Non sarà difficile trovare qualcosa di proprio gradimento. Oggi si andrà alla scoperta di 2 film emozionanti e con protagonisti iconici da non perdere su Netflix, Taxi Driver e The Truman Show.

Taxi Driver

Il primo film di cui si tratterà è Taxi Driver, diretto da Martin Scorsese e uscito nel 1976. Tra i protagonisti Robert de Niro e una giovanissima Jodie Foster che interpretano Travis e Iris. Ambientato a New York nel periodo successivo alla guerra in Vietnam narra la storia di Travis, ex marine che, dopo aver partecipato alla suddetta guerra, soffre di insonnia. Affascinato da Betsy, si ritrova a salvare una giovanissima prostituta, Iris. Un film che unisce noir e giallo psicologico, fu inserito tra i migliori film della storia del cinema. Il regista cerca, infatti, di portare sullo schermo l’inferno rappresentato dalla città con le sue contraddizioni e le sue problematiche. Un uomo infelice e introverso che si ritrova a combattere una guerra solitaria contro le perversioni della società. Un film dichiaratamente ispirato all’esistenzialismo, da Sartre a Camus, che ottenne diversi pareri positivi da parte della critica. Inoltre, fu vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes e fu candidato al Premio Oscar.

2 film emozionanti e con protagonisti iconici da vedere su Netflix in autunno

Il secondo film di cui si tratterà è il famosissimo The Truman Show, pellicola del 1998 con Jim Carrey. Narra la storia di Truman Burbank, un ragazzo dalla vita apparentemente normale ma inconsapevole di essere il protagonista di uno show televisivo. Il Truman Show, infatti, accompagna la vita del giovane dalla nascita attraverso varie fasi della sua vita. Un’esistenza del tutto artificiale vissuta in uno studio televisivo manovrato dal regista dello show. Tutto perfetto fino a quando Truman comincia a percepire qualcosa di strano nella sua vita, un senso di estraniazione lo pervade. Il finale riuscirà a sorprendere lo spettatore.

