Se abbiamo qualche albero in giardino, sapremo quanto possa risultare delicato. Il cattivo tempo o eventuali malattie potrebbero indebolirlo, tanto che lo si dovrà abbattere. A tronco tagliato, ben ancorato a terra resta ancora il ceppo.

In questo caso potremmo aspettare che si decomponga, ma il tempo richiesto è solitamente di diversi anni. Per cui, invece di disfarcene, potremmo sfruttarlo per abbellire il giardino col fai da te. Con poche e semplici attenzioni riusciremo a rinvigorire il nostro spazio verde, in modo furbo e creativo.

Costruire una fioriera originale

Qualora avessimo deciso di conservare il ceppo e riutilizzarlo, dovremo innanzitutto sigillarlo. In caso di legno morbido potremmo distribuire della cera, oppure un po’ di vernice specifica. Se il legno è particolarmente duro, invece, dovremmo applicare uno strato di olio di lino. Infine, facciamo seccare la corteccia, sistemandovi sopra un telo protettivo.

Fatti questi passaggi, potremmo modellare il nostro tronco realizzando innanzitutto una fantastica fioriera per le piante. Si procede con martello e scalpello, facendo un buco in cima abbastanza largo. Dopo aver inserito il vaso, riempiamo l’interno con l’argilla espansa e innaffiamo. Assicuriamoci che il ceppo sia buco sul fondo, in modo che l’acqua dreni al meglio.

4 idee per decorare il tronco di un albero e sfruttare il ceppo in giardino

Oltre alla fioriera, un altro interessante lavoretto consiste nel realizzare una fontana. Basterà scavare il tronco e nascondervi un tubo all’interno, dal quale defluirà l’acqua. Terminiamo il tutto disponendovi intorno qualche vaso, per decorare con le piante.

Per un lavoro alternativo e ancora più immediato, ci basterà posizionare sul moncone una ciotola con dell’acqua. Sarà un sistema per vivacizzare l’ambiente, attirando gli uccellini che verranno a dissetarsi e fare il bagno.

Se il tronco è abbastanza alto, poi, potremmo farne una splendida casa per i nostri amici pennuti. Sarà sufficiente far passare un filo di ferro attorno alla circonferenza, quindi fissare la casetta di legno sia sopra che sotto. In alternativa, possiamo servirci di viti o chiodi per mantenere il nido ben saldo alla corteccia.

Per finire, lavorando il ceppo potremmo ricreare un tavolino dall’aspetto rustico, da completare con qualche sedia. Potremmo sfruttare unicamente la base, levigandola per renderla perfettamente piana. Oppure tagliarne un disco e posizionarlo su qualche altro tronco resistente, che farà da sostegno.

Queste 4 idee per decorare il tronco di un albero sono davvero sensazionali e perfette per rallegrare l’esterno della casa. Non esitiamo a metterle in pratica per ricevere i complimenti dei vicini.

