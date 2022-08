Il momento più atteso dell’anno è finalmente arrivato e dalla terza settimana di agosto moltissimi potranno godersi le ferie. Come ogni estate ci si dividerà tra coloro che prediligono il mare e chi, invece, preferisce la montagna. A prescindere dal luogo scelto, tuttavia, sarà importante cercare di rilassarsi in vista degli impegni autunnali. Che si scelga la spiaggia o la frescura montana l’importante è non dimenticare a casa i libri. La lettura, infatti, è un’attività che è stata riscoperta durante i momenti pandemici. Chiusi in casa tanti hanno occupato il tempo leggendo diverse tipologie di libro.

Dai romanzi brevi da leggere tutto d’un fiato sotto l’ombrellone ai grandi classici passando per le nuove uscite, sarà sufficiente scegliere. Tra i libri da portare in vacanza, poi, non possono mancare thriller e horror. Per gli amanti del genere oggi si tratterà proprio di due romanzi del re del terrore, Stephen King. IT, reso famosissimo anche dal film e The Outsider. Ottimi come regalo e ideali per essere letti in inglese.

2 libri da regalare e da leggere in estate anche in inglese

Quando si tratta di IT la prima immagine che salta immediatamente alla mente è quella di un malefico pagliaccio dal naso rosso. Un horror uscito nel 1986 che ha anche alcuni aspetti del romanzo di formazione. Lo scopo dell’autore non è solamente spaventare ma anche indurre alla riflessione. Dopo la morte di un bambino in seguito all’aggressione di una misteriosa creatura un gruppo di ragazzini comincia ad indagare. Il gruppo capitanato da Bill, fratello maggiore dell’assassinato, dovrà affrontare diverse prove per sconfiggere definitivamente il mostro. Un romanzo capace lasciare al lettore incubi ma anche sogni, malinconia, critica sociale e riflessioni. Da leggere anche se non si apprezza il genere horror, impossibile non averlo nella libreria.

The Outsider

Il secondo romanzo di cui si tratterà, sempre scritto dal Stephen King, è The Outsider uscito in libreria nel 2018. Da questo libro è stata tratta una famosa miniserie televisiva. La trama vede al centro un omicidio, quello di un ragazzino, per il quale viene accusato uno stimato professore. Un romanzo che passa dal poliziesco all’horror riuscendo ad accontentare gli amanti di tutti i generi. Il soprannaturale fa la sua apparizione in un giallo che, all’inizio, appariva classico. Il lettore resterà con il fiato sospeso fino alla fine, quando, finalmente si sbroglierà il bandolo della matassa. Sarà un ottimo compagno per passare il tempo di riposo in spiaggia. 2 libri da regalare e da leggere anche in lingua originale per migliorare il proprio livello di inglese.

