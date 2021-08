Wall Street si allontana dai minimi recenti e continua a mostrare forza rispetto a tutti gli altri indici internazionali. Questo, nonostante da più parti si scriva e punti il dito contro un’eventuale sopravvalutazione dei prezzi. La nostra view invece, rimane sempre la stessa: i mercati saliranno fino a quando avranno premio per il rischio a favore e fino a quando non violeranno determinati supporti.

I livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 35.160.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 4.450.

Oggi è attesa a conferma ulteriore per capire se il recente minimo è stato definitivamente lasciato alle spalle oppure il rimbalzo degli ultimi giorni è stata una bull trap.

Wall Street si allontana dai minimi recenti. Attenzione ad Alibaba!

Il titolo Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 agosto al prezzo di 161,06 dollari in rialzo dell’1,96% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 152,80 ed il massimo a 274,29.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (47 giudizi) stimano un fair value intorno ai 260 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, in linea con queste stime, calcola che il prezzo di fair value sia in area 260 dollari.

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare con attenzione

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 186,26 i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 147,95 e poi 129,77 dollari. Nel breve, si potrebbe formare un primo swing rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 167,26. Questo è un titolo da seguire con operazioni al ribasso e non va accumulato al rialzo nemmeno in ottica di lungo termine.

Come al solito si procederà per step.