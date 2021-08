Avere una carta può tornare utile in diverse occasioni. Innanzitutto, per gli acquisti online è uno fra i metodi di pagamento più diffusi ed accettati. Potrebbe esserci necessaria per ricevere lo stipendio, dovendo utilizzare l’IBAN per effettuare il bonifico. Alleggerisce il portafoglio ed aiuta il consumatore a tenere il conto delle transazioni effettuate, eliminando così le enormi pile di scontrini nel cassetto.

Oggi come oggi è uno strumento davvero molto valido, specie se possiamo averla senza costi ulteriori e se collegata ad un conto corrente a canone zero. Infatti, chi ha meno di 30 anni ha diritto a questi conti correnti gratuiti e dai numerosi vantaggi.

Per avere una carta gratuitamente, però, questi conti correnti non sono le uniche opzioni disponibili. Esistono, infatti, diverse prepagate con IBAN a canone zero e senza limiti di età. Per alcuni piani gratuiti è previsto un plafond massimo abbastanza basso. Perciò, prima di fare una scelta sarebbe bene prendere in considerazione quanto spendiamo attualmente e quanto potremmo spendere in un anno. Ancora in pochi sanno dell’esistenza di queste carte prepagate con IBAN completamente gratuite.

In un altro articolo abbiamo parlato di come dire addio alle spropositate spese annuali e mensili con il conto corrente gratuito e per tutti e abbiamo presentato delle opzioni gratuite aperte a tutti. Questa volta, invece, vogliamo specificare che fra le scelte disponibili ce n’è una a canone zero valida solo fino al raggiungimento dei 30 anni. Una volta varcata quella soglia di età, scatta il pagamento di un canone mensile. I vantaggi variano di soluzione in soluzione, ma tutte nei loro limiti sono gratuite.

Mediolanum offre per gli Under 30 il conto corrente SelfyConto. Questo prevede un canone zero per il primo anno, successivamente 3,75 euro al mese. Tuttavia, chi ha meno di 30 anni può continuare ad usufruire del canone gratuito fino al loro raggiungimento. La carta di debito collegata al conto è gratis, così come i prelievi in ATM e i bonifici SEPA.

Crédit Agricole offre un conto online a canone 0 e una carta MasterCard debit collegata. A differenza di quello precedentemente proposto, non prevede alcun limite di età. Anche in questo caso i bonifici SEPA non richiedono commissioni aggiuntive, mentre solo i primi 24 prelievi su tutti gli ATM sono gratuiti. Ciò non vale per gli sportelli automatici di Crédit Agricole, gratuiti sempre.