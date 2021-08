Sono ormai mesi che questo titolo non riesce a decollare. Ogni volta che si presenta l’occasione per ripartire al rialzo, infatti, viene fallita.Quindi, la crisi delle azioni Saras sembra non avere fine, ma il mese di agosto potrebbe finalmente chiarire il futuro del titolo.

Dopo che ad aprile 2021 avevamo avuto un segnale di acquisto da parte dello Swing Indicator, le quotazioni di Saras sono passate in poco più di un mese da area 0,591 euro a 0,88 euro con un rialzo del 50% circa. Questa fiammata, però, non si è tradotta in un’inversione di lungo periodo.

A fine maggio scrivevamo che la chiusura di mensile avrebbe potuto lanciare le azioni Saras verso un rialzo di circa il 200% si erano create tutte le condizioni per un’inversione di lungo periodo. Tuttavia alla prova dei fatti il titolo ha fallito nel break rialzista invertendo nuovamente al ribasso.

Sul settimanale, quindi, ci troviamo con una proiezione ribassista che ha trovato un forte supporto in area 0,639 euro. La definitiva rottura di questo livello farebbe scattare nuovamente al ribasso le quotazioni con obiettivo in area 0,528 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 0,349 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale superiore a 0,707 euro farebbe prevalere le forze rialziste che andrebbero a scattare verso i massimi annuali in area 0,9 euro.

È sul time frame mensile, però, che ci troviamo in una situazione estremamente interessante. Come si vede dal grafico mensile, infatti, da mesi le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 0,55 euro – 0,646 euro. Una chiusura esterna a questo intervallo, meglio se accompagnata da un segnale dello Swing Indicator e/o del BottomHunter, potrebbe finalmente dare direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi rialzisti e ribassisti sono indicati sul grafico dalle linee tratteggiate e continue, rispettivamente.

Ovviamente nell futuro di Saras avrà grande importanza dall’andamento del prezzo del petrolio che nelle prossime settimane potrebbe riprendere la sua corsa al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Saras (MIL:SRS) ha chiuso la seduta del 23 agosto in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente, a quota 0,6534 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile