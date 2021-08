Dopo la prima giornata di contrattazione della settimana, cosa possiamo aggiungere alle nostre analisi degli ultimi giorni? Nel weekend abbiamo scritto “Ci sono tutte le condizioni che fra lunedì e martedì i mercati azionari possano ritornare al rialzo” ma dopo la seduta odierna il ribasso non è stato ancora negato. Infatti, questa ipotesi per i mercati non può essere ancora accantonata ma ecco i livelli e quando diventerà molto probabile.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:05 del 23 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.852

Eurostoxx Future

4.177

Ftse Mib Future

26.050

S&P 500 Index

4.486,68.

La previsione annuale dalla scorsa settimana è diventata ribassista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 20 agosto.

Siamo entrati in un’area temporale dove il massimo annuale dovrebbe essere già stato segnato per tutti i mercati internazionali.

Previsioni per la settimana del 23 agosto

Lo swing atteso è il seguente:

minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì, giornata di massimo. Domani quindi chiarirà se lo scenario verrà confermato o meno.

Questa ipotesi per i mercati non può essere ancora accantonata ma ecco i livelli e quando diventerà molto probabile

Attenzione, il ribasso in corso da diversi giorni non è stato ancora negato.

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 agosto superiore a 15.935.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 agosto superiore a 4.181.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 24 agosto superiore a 26.165.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 24 agosto inferiore a 4.406,80.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere i Long sullo S&P 500 e rimanere Flat sugli altri indici analizzati. La chiusura di contrattazione di domani sarà decisiva in quanto potrebbe negare nuovi ribassi o rimettere in gioco la stessa ipotesi.

Come al solito si procederà per step.