Vuoi un viso perfetto e sempre curato? Scopri il segreto millenario di Cleopatra per una pelle da vera regina

Se tieni alla cura del tuo viso, c’è un rimedio naturale che non potrai perderti. Arriva dall’antichità fino ai giorni nostri e sarà un alleato formidabile nella beauty routine. Ecco di quale stiamo parlando e perché è così indicato.

Il viso è uno strumento di seduzione e curarlo è per molte donne una prerogativa. Eppure, le insidie sono sempre in agguato e non ti permettono di mantenere al meglio la tua cute. Quello che mangi, i cosmetici che utilizzi e altri fattori possono seriamente compromettere la sua integrità. Se vuoi avere una pelle splendente e senza imperfezioni, puoi ricorrere a un rimedio conosciuto nell’Antico Egitto. Lo usava la regina Cleopatra in persona, e a quanto pare funzionava molto bene. Tanto che lo si sfrutterebbe con successo ancora ai giorni nostri.

Meglio siero o crema viso

Col passare degli anni abbiamo visto introdurre sul mercato prodotti sempre più all’avanguardia per contrastare i difetti cutanei. Ultimamente, non si riesce a stare senza almeno una crema viso in bagno. In effetti, grazie alle sue proprietà nutrienti dovrebbe nutrire e idratare al meglio la pelle, donandole sollievo. Purtroppo, la sua pesantezza non a tutte piace e in più occasioni si decide di sostituirla con un siero.

Questo, a differenza della crema, ha una texture più leggera e si assorbe con rapidità. Tuttavia, non andrebbe mai usato da solo, ma con altri prodotti per la skincare. La preferenza per l’uno o per l’altra è più che altro una questione di gusti. In ogni caso, i due prodotti darebbero il massimo se applicati nello stesso trattamento, in quanto complementari.

Se vuoi un viso perfetto e sempre curato segui l’esempio di Cleopatra

La cura dell’immagine era una pratica che esisteva già millenni fa. Nell’Antico Egitto sia le donne che gli uomini tenevano molto al proprio aspetto. Figuriamoci, poi, se erano faraoni o regine. La sovrana più celebre della storia egiziana, la regina Cleopatra, conosceva bene i trucchi del lifting. Tra i suoi innumerevoli metodi per curare la pelle, ce n’era uno che prevedeva l’uso di un prodotto naturale diffuso ancora oggi.

Si tratta della farina d’avena, probabilmente ben nota a chi si diletta in cucina. Le sue proprietà la rendono un ottimo esfoliante e idratante ecologico. Ma come la si potrebbe utilizzare nella quotidianità? Si racconta che Cleopatra se ne servisse come sorta di talco. Per cui, basterebbe cospargerne una dose sul viso e attendere che agisca. Ma i trucchetti della regina andavano ben oltre. Infatti, si riporta che funzionasse egregiamente anche in combinazione col latte tiepido. Mischiando i due ingredienti ne uscirebbe una crema da applicare sul viso e lasciare agire per qualche minuto.

Gli altri rimedi della regina

La farina d’avena farà dunque al tuo caso se vuoi un viso perfetto e sempre curato. Ma si narra che Cleopatra avesse altri sistemi per prendersi cura del suo corpo. Uno di questi era l’utilizzo dell’henné come scrub. Oppure il burro di cocco da distribuire sui capelli per nutrirli e renderli lucenti. Addirittura, sembrerebbe che facesse il bagno immersa in latte d’asina e sterco di coccodrillo. Difficile crederci, ma certamente le usanze in voga in quel periodo non erano paragonabili a quelle odierne.