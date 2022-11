Ecco 3 efficaci scrub fai da te da fare a casa in pochi minuti con effetti sorprendenti per la pelle

Le temperature di questi giorni si sono decisamente e improvvisamente abbassate. In due settimane c’è stata un’escursione termica media di oltre 10 gradi, soprattutto al sud Italia. Se fino a qualche giornata fa si poteva anche azzardare un bagno al mare, oggi sono già comparsi piumini, sciarpe e cappelli. Magari solo per i più freddolosi, ma, di sicuro, entro breve tutti si dovranno coprire.

Si spera, anche per motivi economici, leggasi bollette, che non ci attenda un inverno rigido. Fare previsioni a lungo termine è molto azzardato, tuttavia si pensa che la stagione fredda si prospetti simile all’anno scorso. Temperature più miti della media e scarse precipitazioni.

Nonostante questo, però, è sicuro che dovremo proteggere la nostra pelle dall’inevitabile calo arrivato nei giorni scorsi e che, comunque, durerà sino alla prossima primavera. Viso e mani sono le parti scoperte che lo soffrono maggiormente. Per questo è importante proteggerle.

Oggi andremo a proporre alcune interessanti soluzioni fai da te per creare degli scrub con elementi naturali che possano andare a nutrire tutta la nostra pelle.

Ecco 3 efficaci scrub fai da te per nutrire la nostra pelle in inverno

L’olio di mandorle sarà la base principale. Essendo ricco di vitamine e grassi, esso è ottimo sia per massaggi rilassanti, che per nutrire e purificare la cute. Non solo di mani e viso, ma di tutto il corpo, capelli compresi. Quindi, sarebbe bene dotarsi di una bottiglia, per poi combinarlo con altre sostanze che dovrebbero essere già presenti in casa nostra. In particolare, nella credenza della cucina.

Infatti, la prima combinazione è quella con il sale fino. Prendiamo un barattolo di media grandezza e riempiamolo con questo ingrediente. Quindi, versiamo all’interno sette cucchiai di olio. Mescoliamo bene, lasciamo riposare per qualche ora, prima di passarlo sul corpo.

Una seconda proposta molto efficace riguarda l’abbinamento tra l’olio di mandorle e il cacao amaro. Non solo questi due ingredienti, però, perché a essi si dovranno aggiungere zucchero e bicarbonato. In un contenitore, mettiamo primariamente un cucchiaio per ognuno delle tre sostanze polverose indicate. Mescoliamole bene tra loro, prima di versarvi sopra l’olio di mandorle. Anche in questo caso, dopo aver amalgamato, lasciamo riposare qualche ora prima di applicare sulla pelle.

Come prepararne uno nutriente con i fondi di caffè

Un terzo scrub naturale particolarmente indicato possiamo crearlo con miele e fondi di caffé. Dopo aver sciacquato la caffettiera, ricordandosi sempre di cambiarne la guarnizione almeno ogni sei mesi, mettiamo da parte i fondi che uniremo a un cucchiaio abbondante di miele. Amalgamiamo bene, prima di aggiungere 30 ml di olio di mandorle. Mescoliamo, lasciamo riposare per tre ore prima di procedere con l’applicazione.

Ecco 3 efficaci scrub fai da te da creare in casa, utilizzando solo ingredienti naturali. Per una pelle protetta e nutrita, pronta, poi, il mattino successivo, a essere truccata, magari seguendo la propria armocromia.