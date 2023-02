Lo sai quali sono gli ingredienti più usati in cucina? Ecco la lista dei 5 indispensabili

5 ingredienti da avere in dispensa per preparare un’infinità di ricette. Anche quando non si sa cosa cucinare e non si ha nulla in frigo, bastano loro. Vediamo la lista degli ingredienti indispensabili che dovrebbero avere tutti.

Pensi sempre di non avere nulla a casa per cucinare? Quante volte capita di rientrare dopo una lunga giornata in ufficio e non avere idea di cosa mangiare. Eppure, se abbiamo questi 5 ingredienti in casa possiamo tranquillamente mettere su un buon pasto. Sai indovinare quali sono?

Lo sai quali sono gli ingredienti più usati in cucina da avere sempre a casa?

Il primo ingredienti tra i più usati in cucina e indispensabile per ogni famiglia italiana è l’olio d’oliva. L’olio EVO è l’ingrediente più usato e alla base della dieta Mediterranea anche per la sua genuinità. Non sorprende che non manchi mai nelle case degli italiani perché dà sapore anche ad una triste insalata. Passiamo poi ai cosiddetti insaporitori, aglio e cipolla si contendono il posto come secondo ingrediente più usato. C’è chi preferisce l’aglio, soprattutto con il pesce, c’è invece chi ama la cipolla, molto più versatile. Ma di certo è che entrambi non mancano in cucina, proprio come il pepe, sia nero che misto. Una spezia utilizzata da Nord a Sud, anche per sostituire il sale e dare più sapore ai nostri piatti.

Poi troviamo gli ultimi due ingredienti, la farina e poi il burro, in ultima posizione. La farina è sicuramente un bene prezioso che ci permette di sfamare anche un’intera famiglia. Utile per il pane, torte, besciamella e crema pasticcera, per citare alcune preparazioni. Ma poi c’è il burro, che anche se non è paragonabile all’olio EVO è molto utilizzato un po’ ovunque.

3 ricette utili e facili da fare quando non sappiamo cosa cucinare

Ad esempio, utilizzando solo il burro e del cioccolato fondente possiamo preparare una gustosa crema per farciture. Non solo sarà buona e golosa, ma anche adatta a chi è celiaco o non mangia le uova. Utilizzando solo le cipolle possiamo preparare un numero infinito di ricette. Dalla minestra alle cipolle gratinate al forno o addirittura ripiene. Tutto ciò che ci serve è una cipolla saporita, come quella rossa di Tropea o quella di Cannara.

Per finire, con la farina e del lievito si apre un mondo di possibilità differenti, dal pane alla focaccia. Bastano solo alcuni accorgimenti e ogni pane e focaccia saranno sempre morbidi e gonfi. Ma anche i bignè o la besciamella se utilizziamo anche il burro e del latte. Per questo motivo questi ingredienti sono indispensabili da avere in tutte le cucine.

E tu lo sai quali sono gli ingredienti più usati in cucina in Italia e nel Mondo? Con questi pochi ingredienti sempre in dispensa o in frigo ogni pasto è assicurato.