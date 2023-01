Occhi e labbra effetto lifting anche senza ritocchini? Ecco come truccarsi nel minor tempo possibile

Consigli essenziali per truccarsi bene anche quando si è in ritardo e valorizzare in poche mosse sguardo e labbra.

Truccarsi prima di uscire per andare al lavoro o ad un evento è un’azione immancabile nella routine quotidiana.

Persino quando siamo follemente in ritardo spesso non rinunciamo a mettere almeno un filo di mascara per darci un tono.

Truccarsi fa sentire subito più belle e in ordine: poi c’è chi si ferma al livello base e chi invece ama sperimentare le tendenze del momento.

Qualunque sia la strada che scegliamo, comunque, ci vuole un minimo di tempo per darsi una sistemata e non sempre ne abbiamo a sufficienza.

O forse pensiamo di non averne: in realtà bastano 2 minuti per sfoggiare occhi e labbra effetto lifting anche senza ritocchini.

Non servono ore davanti allo specchio, ma è sufficiente conoscere qualche segreto di bellezza per truccarsi al meglio e in poco tempo: scopriamo quali sono.

La zona occhi

Andiamo con ordine e cominciamo dalla parte superiore del viso, parlando del trucco occhi.

Prima ancora di pensare al mascara, è un altro il passaggio fondamentale: coprire le occhiaie scure e profonde, ma come fare?

La soluzione più immediata è il correttore, ma attenzione perché qui spesso si sbaglia.

In effetti, invece di usarne solo uno in grande quantità continuando a stratificarlo sulle imperfezioni e innervosendoci perché copre abbastanza, alziamo il tiro.

Nello specifico, applichiamone uno prima nella zona più scura e incavata dell’occhiaia, per poi completare con uno illuminante dal sottotono giallo.

E se vogliamo che il make-up sia il più duraturo possibile nell’arco della giornata, ricorriamo eventualmente al soft powder.

Basta applicare un po’ di cipria leggera e trasparente, da lasciare in posa qualche minuto prima di essere spolverata via con un apposito pennello.

Inoltre, sempre nell’ottica di sfoggiare un trucco a lunga tenuta, se siamo fan degli ombretti, ricordiamo di farli precedere da un velo di primer.

Per quanto invece riguarda il mascara, non ci sono troppe regole se non quella di guardare in basso in fase di applicazione.

Solo così eviteremo continue sbavature sulla palpebra superiore che ci fanno perdere tempo prezioso quando le ripuliamo.

Infine, il segreto per un trucco occhi perfetto è l’utilizzo di una matita chiara, color carne.

Sfumata sotto l’arcata sopraccigliare dà immediatamente un tono liftante allo sguardo, che diventa poi giovane e luminoso se la usiamo anche nell’angolo interno degli occhi.

Ma concentriamoci adesso su un’altra zona del viso che spesso e volentieri attira l’attenzione, ovvero le labbra.

Da sempre seducenti, le labbra attirano l’attenzione anche perché nascondono il sorriso, uno dei nostri biglietti da visita quando ci relazioniamo con gli altri.

Certo è che alcune si lamentano di avere labbra sottili e dunque le vedono meno attraenti, pur non avendo intenzione di appellarsi ai ritocchini.

In effetti, per labbra subito più voluminose basterebbe usare un ombretto perlato da sfumare sopra il classico rossetto, meglio se opaco.

Applichiamo il rossetto e poi tamponiamo una piccola quantità di ombretto perlato in tono o con sfumature bianco o oro nella parte centrale delle labbra.

Oppure possiamo usare il perlato luminoso solo per rimarcare l’arco di Cupido e ottenere un effetto subito più volumizzante.