Mangiare sano anche quando hai tempo solo per un panino? Ecco cosa dovresti fare

Qualche idea per prepararsi un pranzo da ufficio veloce ma genuino senza fare il solito panino con gli affettati.

Le giornate lavorative sono spesso molto frenetiche, tanto che non è raro ritrovarsi a saltare il pranzo causa riunioni e imprevisti di ogni sorta. Ma stare a digiuno e proseguire l’altra metà della giornata non è affatto semplice ed è per questo che molti si concedono un panino veloce. Quando si parla di panini, le prime cose che vengono in mente sono il classico toast prosciutto e formaggio o anche l’iconico panino con il salame. Pur essendo uno spuntino velocissimo e a dir poco semplice, il panino così composto è in grado di soddisfare il palato e lo stomaco.

Tuttavia, mangiare spesso i salumi non è esattamente quella che i nutrizionisti definirebbero una buona abitudine alimentare, anzi. Il consumo eccessivo di prosciutto e affini porta, infatti, ad un aumento di lipidi saturi e sodio, con conseguenti eventuali ripercussioni su fisico e organismo. Risulta infatti favorita l’insorgenza di problemi cardiovascolari, ma anche di obesità, sovrappeso e ritenzione idrica. Questo comunque non significa né rinunciare totalmente agli affettati, né al classico sandwich che salva il pranzo: basta qualche accorgimento. Nello specifico, ecco con cosa potresti sostituire i salumi per mangiare sano anche quando hai tempo solo per un panino.

Panini per tutti i gusti

Sicuramente, un ruolo fondamentale nella farcitura sana è giocato dalle verdure: prima fra tutte l’insalata, notoriamente ricca di fibre sazianti. Per renderla più saporita, possiamo accostarla a pomodorini, cetrioli o carote. Altre verdure che stanno bene nei panini sono anche melanzane e zucchine: magari evitiamo i sott’oli, preferendole grigliate e leggermente condite.

Un altro ingrediente che favorisce il senso di sazietà è l’hummus di ceci, i cui componenti sono ottimi anche per l’equilibrio dell’intestino e dell’umore. Inoltre, il suo apporto di fibre può aiutare a contrastare stati di stanchezza fisica e mentale e basta aggiungere degli spinaci per potenziare questo effetto. Gli spinaci sono infatti abbastanza ricchi di calcio, un minerale che, tra le altre cose, è in grado di farci sentire più sereni e rilassati.

Mangiare sano anche quando hai tempo solo per un panino: gli ingredienti che devi avere

Detto questo, per sostituire il carico proteico dei salumi è quasi naturale puntare sul formaggio, ma non uno qualsiasi. L’ideale sarebbe avere a disposizione del caprino fresco, leggero e gustoso oltre che contraddistinto da diverse proprietà benefiche. Innanzitutto, ha un basso contenuto di lattosio e questo lo rende digeribile anche per chi ha intolleranze che possono sfociare in disturbi intestinali. Vanta pochissime calorie e una minima quantità di colesterolo, quindi va benissimo per chi è a dieta o soffre appunto di colesterolo alto.

L’abbinamento perfetto? Quello con lattuga o radicchio. Infine, se non siamo particolarmente amanti del formaggio o comunque ci piace variare, un’altra valida alternativa per il nostro panino sono le uova sode. Meno caloriche dei classici affettati, favoriscono anch’esse l’effetto saziante che spesso si ricerca per non esagerare durante i pasti. Per di più, sarebbero anche in grado di migliorare il corretto funzionamento del metabolismo e spezzerebbero il senso di fame fuori orario. A differenza del formaggio, il tipo di insalata con cui si combinano meglio le uova è la rucola.