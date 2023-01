Vuoi smaltire il grasso e il gonfiore post abbuffate? Ecco il trucco per partire con il piede giusto

Consigli di alimentazione per eliminare grasso e gonfiore accumulati dopo le abbuffate delle Feste. Nello specifico, quali sono gli ingredienti della colazione perfetta per cominciare la giornata?

Tornati alla normalissima routine dopo le vacanze, è tempo di rimettersi in forma. Pranzi e cenoni hanno quasi certamente inciso su fianchi e girovita, oltre che sul colesterolo e il resto. Ed ecco che molti, sull’onda dell’entusiasmo dei buoni propositi per l’anno nuovo, decidono di iscriversi in palestra o cominciare un nuovo sport.

In ogni caso, non basta solo dedicarsi all’attività fisica ma bisogna chiaramente riservare un occhio di riguardo anche all’alimentazione. Nel periodo detox, frutta e verdura rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale, ma facciamo un passo indietro.

Se vuoi smaltire il grasso e il gonfiore post abbuffate, è importante cominciare da una colazione sana e senza zuccheri.

Il pasto più importante

Come ben sappiamo, la colazione è il pasto più importante della giornata: fatta correttamente, apporta circa il 20-25% del fabbisogno calorico giornaliero. Parte di questa energia arriva proprio dagli zuccheri, ma non tutti sono uguali: bisogna distinguere tra semplici e complessi. Tra i due, quelli più utili sarebbero i secondi: provengono dai carboidrati e producono un’energia a lento rilascio, di cui usufruire appunto per l’intera giornata.

Ma nello specifico cosa dobbiamo mangiare e in quali quantità per acquisire il giusto apporto calorico ed energetico? Di seguito, alcuni suggerimenti per fare una colazione corretta in versione dolce o salata, a seconda delle preferenze.

Vuoi smaltire il grasso e il gonfiore post abbuffate? Ecco cosa mangiare a colazione

Gli amanti del dolce possono orientarsi su una tazza di latte parzialmente scremato senza zucchero con i classici e leggeri fiocchi d’avena.

In alternativa al latte andrà benissimo anche dello yogurt greco o intero così come i cereali possono essere sostituiti da fette biscottate integrali.

In quest’ultimo caso, è concessa la marmellata del gusto che più ci piace, a patto che contenga solo gli zuccheri naturali della frutta. Possiamo anche optare per un frutto fresco e di stagione al posto della marmellata o anche per una porzione da 15 g di frutta secca.

Inoltre, per accompagnare lo yogurt, è consigliabile anche puntare su un centrifugato a base di verdure e zenzero. Tra le combinazioni migliori, suggeriamo gli abbinamenti carote e sedano oppure finocchio e cetriolo.

Comunque, anche chi preferisce il salato ha tante possibilità per costruire il menu della colazione. Partiamo da quella più semplice, ovvero: spremuta d’arancia senza zucchero e un toast con del salmone e fiocchi di latte o formaggio magro tipo ricotta.

Altrimenti si può farcire il toast con avocado e uovo strapazzato, utilizzando però solo l’albume, in quanto meno incline a incidere sul colesterolo.

La spremuta può invece essere agevolmente sostituita da una tazza di tè, laddove un cucchiaino di miele rimpiazza il classico zucchero raffinato.

E durante il giorno?

Fatta colazione, è d’obbligo poi ovviamente pensare anche ai pasti successivi. Consigliato uno spuntino salutare a base di frutta, per non arrivare affamati a pranzo.

Per quanto riguarda la cena, ovvero il pasto in cui dovremmo tenerci più leggeri, un aiuto arriva dalle insalatone miste. Ottimo sicuramente l’inserimento di uova sode, avocado o fiocchi di latte, ma anche di feta, olive o il classico pollo.