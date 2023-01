Come ottenere sconti pazzeschi per una vacanza o un fine settimana in splendide località-proiezionidiborsa.it

Molti non conoscono la possibilità di trascorre fine settimane in splendide località con forte sconto sul prezzo del soggiorno. Per avere questa opportunità basta utilizzare con abilità il web e sfruttare le varie offerte che offrono alcuni siti

Anche se le feste invernali sono finite e quelle estive sono abbastanza lontane, si può fare una bella vacanza anche fuori stagione e a prezzi davvero incredibili. Molti fortunati preferiscono prendersi una settima di ferie in inverno o in primavera. Magari da trascorrere al mare, in una delle belle località marinare a due passi dall’Italia.

Un trucco per pagare meno una vacanza in Italia o all’estero

Ma chi non ha tutti questi giorni ferie, comunque può fare una bella minivacanza anche in un fine settimana. Utilizzando intelligentemente il web e organizzandosi per tempo è possibile trascorrere dei bei fine settimana a prezzi incredibili. Scopriamo come fare.

Prima di tutto organizzarsi per tempo è la soluzione migliore. C’è chi ama attendere l’ultimo minuto per prenotare una vacanza, giocando sulle offerte stracciate last minute. Può essere una soluzione, ma se poi l’offerta non si palesa, si potrebbe dovere pagare il prezzo pieno, oppure, magari, rinunciare. Invece organizzarsi con largo anticipo ci offre due vantaggi. La grande probabilità di trovare posto e l’opportunità di pagare meno.

Come ottenere sconti pazzeschi sfruttando il web

Se organizzare una vacanza in anticipo può essere un metodo efficace per pagare meno una vacanza, anche il web potrebbe offrirci soluzioni veramente eccezionali. Non molti sanno che ci sono siti web che promuovono strutture con un forte sconto che a volte può arrivare al 70%. In genere, si tratta di hotel di lusso che in alta stagione hanno prezzi da capogiro. Queste strutture, aperte tutto l’anno, per ammortizzare i costi in bassa stagione offrono soluzioni a costi a volte incredibili.

Per esempio, è possibile trascorre da 4 a 12 notti in uno chalet 4 stelle a Gressoney con sconti fino al 40%. Oppure fare un fine settimana in un hotel 4 stelle in val Ridanna, in Alto Adige, con uno sconto fino al 70%. Ma si può andare anche all’estero, per esempio a Lisbona in hotel 4 stelle nel cuore della capitale con una riduzione di prezzo del 70%. Perfino, ottenere uno sconto del 60% per una settimana a Dubai.

I marketplace per comprare vacanze o partecipazioni ad eventi con forte sconto

Quando pensiamo ai marketplace ci vengono in mente eBay oppure Amazon. Ma ci sono delle piattaforme dove è possibile comprare anche vacanze e biglietti per eventi con forte sconto. Forse sarebbe meglio definirli gruppi di acquisto online, che offrono ai clienti iscritti offerte giornaliere con una forte riduzione di prezzo. Come per esempio, una notte a Abano Terme, con colazione, presso un albergo 5 stelle a 145 euro per una camera.

Infine, alcuni siti di informazione si occupano di scovare le offerte migliori per vacanze e viaggi, evidenziando le opportunità più vantaggiose. In caso di località lontane che richiedono l’aereo, combinano le offerte più vantaggiose di soggiorno con i voli meno costosi.

Grazie a questi siti ecco come ottenere sconti pazzeschi non solo per viaggi in località esotiche ma anche per pernottamenti in città d’arte. Per esempio a Firenze, dove da qualche tempo ha aperto un museo unico e molto particolare per grandi ma anche per piccini.