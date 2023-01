Come rimettersi in forma dopo le feste? Questi 3 sport poco noti sono facili da fare e iper efficaci

Durante le feste abbiamo mangiato troppo e ora le maniglie dell’amore e la pancetta si fanno vedere? Ecco come porre rimedio con questi sport troppo divertenti.

Le feste, si sa, lasciano bei ricordi ma anche qualche chilo in più. Capita a molti di aumentare un po’ di peso a causa delle grandi mangiate di questi giorni. È l’effetto prodotto dal relax che abbiamo vissuto e che ci ha fatto abbandonare i freni inibitori anche a tavola. Finiti i giorni di festa, però, bisognerà pensare subito a come rimettersi in forma. È importante, infatti, avere cura della propria forma fisica soprattutto per evitare problemi di salute, oltre che di peso. L’effetto più immediato, infatti, non sarà solo un aumento di peso, quindi un peggioramento visivo del nostro fisico.

Inoltre, il grasso in eccesso potrebbe affaticare il cuore, la respirazione e danneggiare molto altro. A tal proposito, sarà utile capire come muoversi a tavola per mantenere sotto controllo glicemia e colesterolo, ma non è tutto. Per tornare subito in pista, e riacquisire la nostra forma fisica migliore, potremo sin da subito dedicarci ad alcuni sport, molto efficaci. Queste attività ci permetteranno di rimetterci in movimento, divertendoci e permettendoci di perdere i chili di troppo.

Come rimettersi in forma dopo le feste? Ecco 3 attività sportive che ci regaleranno un fisico definito e tonico

Tenersi in forma durante le feste è una vera e propria sfida. Certamente è più facilitato chi, durante queste feste, non si sarà limitato a sedersi a tavola, ma si sarà dedicato anche ad altre attività. Sciare, ad esempio, o fare lunghe camminate sui percorsi montanari più belli d’Italia, sicuramente potrà aiutare.

Ciò che, però, farà la differenza nella vita di tutti i giorni, sarà dedicarsi ad un’attività sportiva. Meglio ancora se sarà divertente, perché ci permetterà di fare sport senza sentirci costretti.

Uno sport di racchetta

Uno degli sport meno noti ma più divertenti in assoluto è lo squash. È uno sport di racchetta, che deriva dal tennis, e che necessita di 2 o 4 giocatori. Lo “squash” è proprio l’atto che compie la pallina quando finisce contro il muro. I giocatori, infatti, dovranno alternarsi per colpire la palla con la racchetta e tirarla direttamente verso il muro. È uno sport molto impegnativo sia a livello fisico che psicologico, ma è anche molto divertente. Ecco come rimettersi in forma dopo le feste, ma non è l’unica alternativa.

Il parkour

Questo sport non è esattamente adatto a tutti, perché l’agilità e la coordinazione sono i fattori che contano di più in assoluto. In sostanza, il parkour è molto simile a esercizi di free style, atti al superamento degli “ostacoli” presenti sul percorso. Lo scopo è quello di continuare il proprio percorso, senza fermarsi mai.

Sono tantissimi i benefici del parkour, dallo sviluppo dei muscoli, all’aumento della coordinazione e permette un’attività cardio e respiratoria di ottimo livello. Inoltre, il dover superare degli ostacoli permette di avere un sempre maggiore senso dell’equilibrio e forza.

Corsa sprint

Parlando di sport e di benefici, non possiamo non citare la corsa, in particolare lo sprint. Quest’ultimo si distingue per il fatto che il corridore mantiene la velocità massima e costante per tutto il tragitto che percorre. Questo sport permette di rafforzare il fisico e aumentare la propria forza e stabilità.