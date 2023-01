Appesantiti e gonfi dopo le abbuffate delle feste, ecco qualche rimedio detox fatto in casa

Disintossicarsi e depurarsi dopo le feste con tisane digestive portentose. Quali sono quelle da scegliere e i loro benefici per migliorare la digestione e sentirsi più leggeri. Ecco qualche tisana da provare.

Come ogni anno, dopo le feste natalizie, ci ritroviamo saturi e appesantiti. Non ne possiamo più di dolci, panettoni, arrosti e primi piatti gustosi e corposi. Le feste più impegnative per quanto riguarda il cibo sono quasi passate ormai. Anche se c’è ancora il giorno della Befana che per alcuni è tradizione passare insieme attorno alla tavola. In ogni caso, per la maggior parte delle persone è arrivato il momento di depurarsi prima di ritornare alla normalità. Una buona tisana può esserci di grande aiuto per sentirci meno gonfi e appesantiti, ma quale scegliere?

Appesantiti e gonfi dopo le abbuffate delle feste, proviamo le tisane

Un buon modo per rimettersi in moto e digerire tutte le calorie accumulate in questo periodo è camminare. Possiamo approfittare di una gita fuori porta in mezzo alla natura per rimetterci in movimento. Basta fare una passeggiata nel parco vicino casa o visitare un parco avventura, per esempio. Ma se proprio non ce la sentiamo, possiamo optare per una bella bibita detossinante.

La moda delle bevande detox è ormai scoppiata da diversi anni e continua a persistere. Leggiamo un po’ ovunque di preparati che promettono di far perdere chili o di farci sgonfiare in un attimo. Alcune di queste bevande contengono ingredienti che potrebbero darci una mano, ma non fanno miracoli. Oggi vedremo qualche bevanda che possiamo sorseggiare per sentirci meglio.

Diffidiamo dei beveroni, ma proviamo questi tè e tisane

Le tisane al finocchio e al rosmarino sono tra le più gettonate anche grazie al loro sapore molto gradevole. Una buona alternativa sempre tanto apprezzata è quella alla menta piperita e alla liquirizia. La liquirizia, in particolare, sembrerebbe essere davvero utile in caso di problemi di digestione. Un infuso di radice di liquirizia è la soluzione migliore rispetto alla tisana già pronta. Questo perché più tempo rimane in infusione la radice, più sarà forte e concentrato il suo sapore.

Poi troviamo la classica tisana al limone e allo zenzero, super apprezzata anche da chi non ama le bevande calde. Lo zenzero sembrerebbe essere efficace anche a ridurre la nausea oltre che a migliorare la funzione intestinale. Per finire, abbiamo il tarassaco, spesso abbinato alla melissa o all’anice nei preparati per tisane. Questa pianta erbacea è spesso utilizzata per i suoi benefici diuretici e lassativi oltre che per i problemi di digestione.

Insomma, sentirsi appesantiti e gonfi dopo le abbuffate delle feste è assolutamente normale, succede a tutti. Durante l’anno evitiamo le preparazioni più grasse e soprattutto non mangiamo tutte quelle portate. La prossima volta che siamo invitati ad un pranzo ricco proviamo a concludere con un digestivo. Un bel bicchierino di liquore profumato alle erbe potrebbe aiutarci a sentirci meno appesantiti.