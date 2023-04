Vuoi slanciare la figura e ringiovanire il viso? Ecco il taglio che ha conquistato le over 50 famose

Se vuoi evitare di ricorrere ai soliti coda o chignon in previsione dell’estate, prova questo taglio che le influencer stanno promuovendo sui social.

Le prime giornate di caldo primaverile già pongono il problema di come sistemare i capelli. Le acconciature a cui ricorrere sono molte e diverse: coda alta o bassa, chignon, treccia e così via. Ma è anche vero che continuare a legare i capelli è controproducente per il loro benessere, soprattutto se sono già sfibrati o tendono a spezzarsi. Non resta dunque che ricorrere ad un taglio corto, facile da gestire e utile per dare una svolta al proprio look.

Il bob di Chiara Ferragni sta spopolando ovunque e molte altre star e influencer l’hanno copiata, ma non è l’unica alternativa corta da tenere d’occhio. È tornato alla ribalta anche il pixie cut, tra i tagli preferiti di Emma Watson: fresco e sbarazzino, comunica immediatamente l’idea della donna in carriera. A questo proposito, c’è un altro taglio che sta spopolando soprattutto tra le over 50 dello showbiz, prima tra tutte Kris Jenner. E se anche tu vuoi slanciare la figura e ringiovanire il viso non puoi non provare il momager crop.

Il corto che tutte vorrebbero

Il curioso nome del taglio momager crop ha a che fare proprio con la personalità e la quotidianità della nota imprenditrice. Kris Jenner, in effetti, gestisce un vero e proprio impero in termini di marketing, in quanto si occupa degli affari di famiglia. Tutte le figlie, da Kim Kardashian alla piccola di casa, se così si può dire, Kylie, vantano linee di make up o abbigliamento a loro nome. Senza contare le frequentazioni con altri personaggi di spicco dello star system e la loro iconicità da quando hanno raggiunto la notorietà. Insomma, per intenderci, è come se fossero la versione americana della famiglia Ferragni.

E, dovendo tenere in piedi l’intero business, Kris non ha certo tempo da perdere a sistemarsi i capelli. Da qui, quindi, il nome del taglio, che assembla le parole mom e manager.

Vuoi slanciare la figura e ringiovanire il viso? Il momager crop è il tuo nuovo alleato di bellezza

Ma come si presenta esattamente questo taglio così prodigioso? L’effetto finale vede il volume concentrato nella parte posteriore della testa, bilanciato da una frangia sfilata sulla fronte e lunghezze diradate ai lati. In questo modo, il taglio riesce non solo a rendere il collo più fine e allungato, ma a slanciare l’intera figura. Inoltre, incornicia perfettamente qualsiasi tipo di volto e lo rende subito più giovanile. Basta, appunto, guardare Kris Jenner: diresti che ha già 67 anni?

Il momager crop, tra l’altro, nonostante la sua semplicità, si rivela particolarmente versatile in fase di styling. Si può portare al naturale, decorato con tante mollette, oppure sistemato con il gel proprio come fa spesso Kris Jenner. Infine, è doveroso aggiungere che questo taglio è sì indicato alle over 50 per via dell’effetto ringiovanente, ma sta bene anche sulle più giovani. Di nuovo, basta dare un’occhiata ai social per averne la prova: è stato recentemente sfoggiato dalla giovane influencer Dixie D’Amelio.