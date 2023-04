2 acconciature veloci e pratiche per capelli lisci o ricci, ecco come essere bellissime in poche mosse

Lo sapevi che i tuoi capelli possono diventare una bellissima cornice per il tuo viso? Prova queste due acconciature con cui ti sentirai bella e curata in un attimo.

I capelli lunghi sono un vero e proprio sogno per tante persone, ma possono essere impegnativi da curare. Oltre a scegliere con attenzione il miglior shampoo, balsami e maschere varie, è importante anche prestare attenzione all’acconciatura. Chi ha i capelli lunghi, infatti, normalmente li porta sciolti sulle spalle, oppure raccolti in una coda. Si rischia, così, di avere un look monotono e sempre uguale a sé stesso, che non comunica nulla della nostra personalità.

Ora che sta arrivando l’estate, invece, sarebbe bello iniziare a giocare col proprio aspetto, magari provando qualche bella acconciatura nuova. Gli esperti di moda e capelli sono d’accordo nel dire quali saranno le acconciature più belle della prossima stagione. Sono facili da realizzare e hanno un vantaggio incredibile. Si tratta, infatti, di due acconciature perfette sia per chi ha i capelli lisci che per chi li ha ricci. Vediamo subito come farle in pochi e semplici passi.

2 acconciature veloci e pratiche per pettinare i capelli con stile e avere un look sempre curato e alla moda

Molte persone sono convinte che prendersi cura dei propri capelli, significhi solo scegliere attentamente i prodotti per lavarli. Sicuramente è importante sapere quale balsamo comprare al supermercato, o quale tipologia di maschera utilizzare per nutrire il capello. Bisogna fare, però, attenzione anche a come li tagliamo. Chi volesse rinnovare il proprio look e provare un taglio alla moda, dovrebbe sicuramente scegliere quello di Ilary Blasi, già di tendenza per questa primavera!

Chi, invece, è affezionato ai propri capelli lunghi e non li taglierebbe neanche sotto tortura, dovrebbe provare queste due acconciature a dir poco fantastiche.

Scopri l’acconciatura effetto lifting

Se vuoi una pettinatura ad effetto, ma che sia anche semplice da realizzare, prova la mezza coda alta. È perfetta per sistemare i capelli lisci ma anche quelli ricci, perché doma bene qualsiasi movimento. In questo caso dovremo semplicemente prendere le ciocche vicine a fronte e orecchie, e pettinarle verso l’alto, fermandole poi con un elastico. Creeremo una sorta di codino alto, e lasceremo gli altri capelli sciolti sulle spalle.

Questa pettinatura, che “tira” verso l’alto, ci alzerà lo sguardo, regalandoci anche un effetto lifting gratuito e immediato!

Eleganti come una principessa

Tra le 2 acconciature veloci e pratiche che proveremo oggi, c’è anche la tripla ponytail. È facile da fare e non dovremo più avere paura di ciuffi che potrebbero cadere ai lati del viso e che potrebbero non rimanere al loro posto. Qui la parola d’ordine è “naturalezza”! Basterà dividere i capelli in tre sezioni e poi legare ognuna di queste con un elastico.

Dovremo, poi, unire le 3 code e iniziare ad arrotolarle insieme in senso antiorario, fino a formare una sorta di vortice. Fermeremo quest’ulteriore coda alla base, con un altro elastico, e il gioco è fatto! Avremo subito un aspetto elegante e raffinato, perfetto da sfoggiare durante un aperitivo informale ma anche ad un matrimonio. A costo zero e con pochissimo impegno, otterremo due bellissime acconciature degne degli eventi più belli della prossima estate!