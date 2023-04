Blatte e scarafaggi si nascondono in casa? Eliminali col metodo naturale dei disinfestatori: solo 2 ingredienti!

Dove fanno il nido gli scarafaggi? Ma soprattutto, come li si può eliminare definitivamente e in modo sicuro? La soluzione c’è. Si tratta di un rimedio approvato dagli esperti, del tutto naturale e veloce da applicare. Ecco di cosa parliamo e come metterlo in pratica.

Il terrore delle blatte è un sentimento comune. D’altronde, l’aspetto viscido di questi animali che infestano casa è la ragione principale per temerli, anche se non l’unica. Infatti, questi piccoli e fastidiosi inquilini possono provocare allergie e portare malattie. Un ambiente poco igienico è l’ideale per vederli proliferare e deporre uova in tutta tranquillità.

Per capire se blatte e scarafaggi si nascondono in casa, ci sono degli indizi ai quali prestare attenzione. Invece, per liberartene una volta per tutte puoi provare un metodo facile e veloce. Ti basteranno due semplici ingredienti della cucina e potresti risparmiare i soldi che spenderesti per pagare una ditta specializzata. Vediamo cosa ci serve e come agire grazie alle opportune indicazioni.

I punti preferiti della casa

Animali come le blatte entrano in casa nostra per cercare riparo dal freddo, o perché attirati dagli avanzi di cibo. I luoghi prediletti in cui potrebbero nascondersi sono quelli bui e umidi. Pensiamo a cornici di porte e finestre, battiscopa e fessure nel legno.

Ma non dimentichiamoci di controllare anche i punti vicini all’acqua: tra questi tubi, rubinetti e gli angoli del lavandino. Per finire, diamo un’occhiata agli elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrice.

Se blatte e scarafaggi si nascondono in casa, prova il rimedio con cipolla e bicarbonato

Di solito, le blatte amano mettere il muso fuori dalla tana nelle ore notturne. Tuttavia, se ti imbatti in una di esse durante il giorno, potresti avere a che fare con una vera e propria invasione. Per fortuna, il rimedio per fermare la loro avanzata lo conservi nella tua dispensa. Tutto quello che devi fare è procurarti due semplici ingredienti che usi normalmente a tavola e preparare una trappola fatta in casa.

Fai così: rimedia una cipolla e tagliala a cubetti. Poi prendi del bicarbonato di sodio e spargine sopra una dose. Sistema i bocconcini su un foglietto e lasciali nelle zone in cui hai visto aggirarsi gli scarafaggi. Una volta che avranno ingoiato l’esca, il loro corpo dovrebbe esplodere per i gas formatisi nello stomaco. Questo rimedio produce spiacevoli effetti collaterali nelle blatte, ma è totalmente sicuro per la tua salute.

Tenerli lontani da casa

Se vuoi evitare che le blatte occupino abusivamente la tua abitazione, non dovresti trascurare le faccende domestiche. In particolare, ricordati di pulire bene balcone e terrazzo e lavare il pavimento. Se puoi usa un detersivo con una fragranza repellente, come gli agrumi.

Procedi anche sigillando con del silicone gli spazi tra pareti o piastrelle e le guarnizioni degli infissi. Infine, non pensarci due volte e liberati dell’acqua stagnante rimasta nei sottovasi.