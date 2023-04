Lo sapevi che se accendiamo contemporaneamente questi due elettrodomestici arriveranno bollette ancora più salate! Non lo fare mai!

Conoscere bene i nostri elettrodomestici è fondamentale per gestire i consumi e risparmiare sulle spese di casa. Ecco cosa devi assolutamente sapere

Nonostante i numerosi aiuti da parte del Governo, per tantissime famiglie arrivare alla fine del mese è sempre più difficile. L’aumento dei prezzi rende davvero difficoltoso affrontare tutte le spese quotidiane soprattutto se in famiglia vi è soltanto una fonte di reddito. Talvolta si rende necessario l’aiuto economico anche di genitori pensionati per richiedere finanziamenti o ricorrere alla cessione del quinto della pensione.

Per questo la parola d’ordine negli ultimi tempi per tantissime famiglie è risparmio. Molti hanno dovuto imparare a fare la spesa in maniera oculata e a non sprecare nonché a rivedere le proprie abitudini. Nonostante il potenziamento dei Bonus sociali di luce e gas per tanti consumatori, risparmiare sulla bolletta continua ad essere un cruccio per tante famiglie. Per abbattere le spese, basterebbe ridurre un po’ i consumi soprattutto di luce e gas, facendo attenzione anche a piccole cose. Ad esempio si potrebbe cominciare a non lasciare i dispositivi elettronici in modalità stand by, in modo da non produrre energia. Nonché preferire lampadine a basso contenuto energetico e non lasciare luci accese inutilmente.

Lo sapevi che se accendiamo questi due elettrodomestici d’uso quotidiano aumentano tantissimo le nostre bollette e non solo

In questi giorni l’elettrodomestico più utilizzato soprattutto per via della preparazione dei dolci tipici di Pasqua è stato il forno elettrico. È proprio quest’ultimo ad essere in cima alla lista degli elettrodomestici che consumano di più soprattutto se non utilizzato nella maniera corretta. Il forno infatti assorbe molta energia, si stima infatti che consumi circa 170 kWh all’anno. Tutto ovviamente dipende dal tipo di utilizzo che ne facciamo, dalla classe energetica nonché dalle dimensioni e dalla potenza del forno.

Ma con determinati accorgimenti i consumi possono ridursi notevolmente, come non aprirlo in continuazione durante la cottura. Inoltre, impariamo a spegnerlo qualche minuto prima del termine della cottura manteniamolo sempre pulito e ben funzionante. Un altro elettrodomestico che consuma tantissimo, forse anche più del forno è il condizionatore. Lo sapevi che se accendiamo questi due elettrodomestici contemporaneamente la bolletta sale vertiginosamente? Addirittura il contatore potrebbe non supportare il carico e causare un distacco di corrente per supero potenza. Se non siamo stati attenti pertanto la bolletta potrà essere molto più salata.

Come evitare disagi

Questo potrebbe capitare anche se accendiamo l’asciugacapelli insieme ad elettrodomestici come il condizionatore, lavatrice o lavastoviglie. Per evitare di rimanere con i capelli bagnati o di rovinare il dolce nel forno è fondamentale avere consapevolezza dei consumi dei nostri elettrodomestici. Innanzitutto dovremo evitare di accendere contemporaneamente più apparecchi elettrici. Soprattutto gli elettrodomestici più energivori come il forno, la lavatrice, il condizionatore, la lavastoviglie devono utilizzarsi singolarmente. Imparare a gestire bene gli elettrodomestici è utile per mantenere la potenza nella norma evitando così inutili disagi. Altrimenti potrebbero utilizzarsi degli appositi misuratori da installare vicino alle prese che segnalano quando la potenza sta avvicinandosi ai limiti della fornitura.