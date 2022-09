Con il colesterolo alto sarebbero questi i cibi da evitare e quelli da mangiare  

Il colesterolo alto ha degli effetti sulla nostra salute. Per sapere quanto ne abbiamo basta fare un test del colesterolo in farmacia. Dove scopriremo anche il livello dei trigliceridi.

Un test rapido che ci dirà in pochi minuti quali sono i nostri valori. Tra il 200 e il 239 il colesterolo è moderatamente alto. Se invece il valore è sopra i 240 il colesterolo è definito alto e deve essere assolutamente controllato. A partire dall’alimentazione.

Se il colesterolo è a 250 evitiamo di mangiare questi cibi

C’è chi prova addirittura delle diete che arrivano dai paesi freddi. Con il colesterolo alto sarebbero questi i cibi da evitare, come suggerisce la Fondazione Veronesi. A partire dai grassi animali. Quindi, vanno evitati, sicuramente, burro, lardo, panna e strutto, condimenti che non vanno bene con valori alti del colesterolo. Anche alcuni oli vegetali saturi, secondo gli esperti di Fondazione Veronesi, andrebbero evitati. Tra questi, olio di palma e olio di colza.

Anche le frattaglie non andrebbero mangiate. Quindi, cervello, fegato, reni ed insaccati ad elevato tenore in grassi saturi. Da bandire yogurt e latte intero e formaggi con elevato tenore di grassi saturi. Anche le bevande alcoliche, per Fondazione Veronesi, sono da mettere dietro la lavagna. Così come le uova, da limitare.

Il valore scende subito se faremo il pieno di questi alimenti

Perfetto, fatto l’elenco di cosa non andrebbe mangiato con valori alti, è il momento dell’opposto. Ovvero dei cibi che abbassano il colesterolo alto. I nostri alleati a tavola, insomma. Ci aiutano, da questo punto di vista, gli esperti dell’Humanitas, che ci suggeriscono di cambiare decisamente regime alimentare.

E dovremmo, senza ombra di dubbio, fare il pieno di cereali, legumi e vegetali. Sono alimenti non solo privi di colesterolo, ma che ci aiutano a ridurne il livello alto. In particolare, dovremmo preferire i cereali integrali a quelli che sono lavorati. In pratica, via libera a pasta, riso e pane integrali, così come orzo, farro, avena.

Con il colesterolo alto sarebbero questi i cibi da evitare e quelli da mangiare

Anche la frutta ha la sua importanza e insieme a 2 porzioni di verdura al giorno, dovremmo mangiarne altrettanto di frutta. Anche il pesce vuole la sua parte. Nel senso che faremmo bene a mangialo almeno 2 volte a settimana per abbassare il colesterolo. Limitando crostacei e molluschi.

Evitiamo, però, il fritto. Invece, alla griglia, al vapore o al cartoccio è la cottura perfetta. In pratica, dovremmo cuocere senza usare grassi aggiunti. In questo caso, anche la cottura a microonde va bene. Quanto alla carne, non c’è problema se rossa o bianca, purché sia magra.

