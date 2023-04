Hai trovato delle lumache senza guscio in casa? Puoi liberartene soltanto in questo modo, proprio come fanno i veneziani

Un problema che si verifica spesso in una casa è la presenza di insetti o di ospiti del tutto indesiderati come le lumache senza guscio, le limacce. Perché entrano in casa e come si fa a liberarsene? Ci sono degli antilumache naturali da provare subito.

Andare in bagno e trovare una lumaca nel wc o sul lavandino non è un’esperienza piacevole, soprattutto se capita a chi non ama particolarmente questi animaletti. Il bagno è il luogo umido in cui si possono trovare di più, ma non è raro trovarne sul muro del corridoio, oppure in gruppo.

Se non vi è mai capitato siete molto fortunati oppure vivete in un luogo non troppo umido. Ma a Venezia, ad esempio, soprattutto al piano terra, è molto comune trovarne. Allora, cosa fare se hai trovato delle lumache senza guscio in casa? Si chiamano limacce, sono innocue ma possono creare dei disagi non indifferenti.

Una lumaca è molto lenta negli spostamenti, questo si sa, ma pian piano può arrivare davvero ovunque, anche dove tenete il cibo in cucina. Quindi, ecco qui di seguito un piccolo aiuto per sbarazzarsene subito e non farle più tornare.

Perché le limacce entrano in casa?

Le limacce, le lumache senza guscio, possono avere una lunghezza che va dai 3 ai 7 cm e possono essere di diversi colori. Le più comuni sono quelle marrone scuro e nere, ma ce ne sono anche rosse e bianche. Appartengono alla famiglia degli Arionidi e le stagioni in cui si muovono liberamente sono autunno e primavera.

Di solito, sono un grande problema per le piante del giardino perché si nutrono delle foglie rovinando la pianta e sottraendo a questa la sua linfa. Tuttavia, per loro natura sono abituate a cercare riparo e cibo ed ecco perché se ne hanno la possibilità entrano in casa.

Non è così facile vederle, perché sono caute e si muovono di notte. La loro lentezza, tuttavia, può andare a nostro vantaggio. Se si va in bagno la notte o la mattina presto si possono cogliere in flagrante. Vediamo, però, come agire contro questo spiacevole inconveniente.

Hai trovato delle lumache senza guscio in casa? Ecco come individuarne la presenza ed eliminarle definitivamente

Un piccolo trucco per capire se ci sono le lumache in casa è individuare la presenza della loro scia. Rilasciano una bava che si posa sul materiale in cui passano. Tuttavia, capirete bene che non è facile. In primis si tratta di una scia trasparente e, in secondo luogo, si può confondere benissimo con un po’ di sapone o altro.

In ogni caso, ci sono dei rimedi casalinghi di grande aiuto. Ecco quali sono:

rame : metterne un filo a porte o finestre può impedire il loro ingresso;

: metterne un filo a porte o finestre può impedire il loro ingresso; cenere o segatura : sono materiali che si attaccano subito al corpo della limaccia, quindi, preferiscono starne lontane;

: sono materiali che si attaccano subito al corpo della limaccia, quindi, preferiscono starne lontane; piante aromatiche: sono infastidite dagli odori forti che emanano la salvia, la menta, il peperoncino, l’aglio, ma anche finocchio, rosmarino e prezzemolo.

Infine, potreste approfittare di ciò che le attrae per creare delle trappole. Un po’ come si fa per le formiche. In questo caso due ingredienti di cui avrete bisogno sono birra e miele. Entrambi, messi in piccoli contenitori, li attireranno ma poi rimarranno intrappolate.