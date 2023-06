Vuoi sapere quale Gratta e Vinci del 2023 ha più probabilità di regalarti un premio? Ne sono usciti diversi, ma questo è il migliore

Il Gratta e Vinci piace sempre di più agli italiani. Anche il recente rapporto Eurispes lo ha consegnato come il gioco più popolare di tutti, in Italia. Ecco perché lo Stato non esita a farne uscire uno ogni mese, oltre a quelli online, tutti con diverse possibilità di vittoria. Nel 2023, al momento, ne sono usciti 6. Vediamo qual è il migliore di tutti

Di recente, l’Eurispes ha pubblicato un rapporto dove, tra le altre cose, è stato trattato il gioco. Ebbene, un italiano su cinque lo fa e, tra i giochi, quello che piace di più è il Gratta e Vinci. Con percentuali, come si suol dire, bulgare.

Ebbene, solo il 15,3% degli italiani non ci ha mai provato, almeno una volta. Il 56,5% lo fa qualche volta e così dovrebbero fare tutti, visto il rischio di ludopatia. Infatti, il 26,8% dei giocatori (non solo del Gratta e Vinci) ha chiesto dei prestiti per poter giocare. Tornando alle percentuali, il 21,8% ci gioca spesso e il 6,3% lo fa sempre.

Ecco quali Gratta e Vinci sono usciti nel 2023 e le loro percentuali di vittoria

Nel 2023, sono usciti già sei Gratta e Vinci. Vuoi sapere quale Gratta e Vinci del 2023 il più fortunato? Vediamo quali sono e le loro percentuali di vittoria. Oro 24 Carati, di cui vi avevo parlato il 31 gennaio. Costa 10 euro e ha un premio massimo di 2 milioni di euro. Che viene vinto da 1 biglietto ogni 8.880.000. A noi interessa la probabilità generale di vincita. Ebbene, 1 biglietto ogni 8,36 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 20 euro in su.

Passiamo a Anni ’70 che costa 3 euro. Il premio massimo è di 200mila euro e lo vince 1 biglietto ogni 7.680.000. Quanto alla probabilità, è migliore del precedente, con 1 biglietto ogni 7,65.

Ecco altri due che sono usciti quest’anno

E veniamo a Testa o Croce che è il meno caro di tutti, costando solo 50 centesimi. Il premio da 1.000 euro, massimo, lo vince 1 biglietto ogni 240.000. Non male. Invece, solo 1 biglietto ogni 8,41 è vincente premi superiori al costo della giocata, il peggiore di quelli che abbiamo visto fino ad ora.

Passiamo a La Star, il biglietto da 5 euro che te ne fa vincere fino a 500.000 mila. In questo caso, il premio massimo lo vince 1 ogni 7.680.000 biglietti. Quanto alla percentuale, 1 biglietto ogni 7,86 è vincente premi superiori al costo della giocata. Leggermente peggio di Anni ’70.

Vuoi sapere quale Gratta e Vinci del 2023 ha più probabilità? Ecco il vincitore

Il quinto Gratta e Vinci del 2023 che prendiamo in esame è l’ultimo uscito in ordine di tempo. Si chiama Buongiorno e costa 2 euro. Il premio massimo è di 100mila euro, ma lo vince solo 1 ogni 11.760.000. Quante sono le probabilità, in generale, di vincere? Bassissime. 1 biglietto ogni 9,29 è vincente premi superiori al costo della giocata.

Infine, ecco Vinci in Grande, che costa 25 euro. Il primo premio è di 6 milioni di euro e lo vince 1 biglietto ogni 10.080.000. È lui, però, a vincere il premio come Gratta e Vinci con più probabilità di vittoria, del 2023. Nessuno batte, infatti, il suo 1 biglietto ogni 4,03 è vincente premi superiori al costo della giocata. Dai 40 euro in su.