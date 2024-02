4 azioni di Piazza Affari con dividendi elevati

Investire in azioni con dividendi permette ai trader di crearsi un ulteriore flusso di reddito. Proprio per questo, in molti sono alla costante ricerca di quelle che garantiscono le cedole più elevate.

Torniamo anche stavolta a parlare di titoli azionari che offrono dividendi particolarmente elevati e che sono parte del mercato italiano. Ricordiamo anche stavolta che un dividendo non è altro che una parte degli utili che alcune aziende decidono di distribuire ai propri azionisti a titolo di ricompensa. La distribuzione di dividendi è anche sinonimo di salute economica di un’azienda. Quando queste ultime li riducono, è in genere a causa di momenti di difficoltà. Recenti statistiche inoltre, hanno dimostrato che le azioni che staccano dividendi più alti tendono a performare meglio rispetto al mercato.

Scopriamo quindi alcune azioni di Piazza Affari caratterizzate da dividendi molto generosi e vediamo cosa dice il consenso degli analisti riportato da Marketscreener in proposito alle raccomandazioni e al target medio fissato.

4 azioni di Piazza Affari che hanno dividendi elevati: ENEL

ENEL è il primo produttore e distributore di energia elettrica in Italia. Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le azioni di questo titolo è 5,958 euro. Il dividendo complessivo è di 0,43 euro per azione, è stata già distribuita il 22 gennaio la prima tranche di 0,215. Lo stacco della seconda tranche avverrà il 22 luglio. La raccomandazione media secondo il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (22 analisti) è Buy, mentre il prezzo obiettivo medio è di 7,75 euro.

Equita Group S.p.A.

Questo titolo è una holding italiana di Equita, gruppo bancario d’investimento. Il prezzo a cui sono attualmente scambiate le sue azioni è 3,62 euro. Il dividendo complessivo è di 0,20 euro per azione con data di stacco del 22 maggio.

Anche in questo caso il consenso degli analisti riportato da Marketscreener può dirci molto poco, siccome è composto da un singolo analista. Egli fissa come raccomandazione Buy e come target 4,2 euro.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ecco la terza delle 4 azioni di Piazza Affari con dividendi elevati di cui tratteremo oggi. Intesa Sanpaolo è leader in Italia per le attività finanziarie per famiglie e imprenditori.

Le sue azioni sono attualmente scambiate ad un prezzo di 2,939 euro. Il dividendo complessivo è di 0,15 euro per azione con data di stacca del 20 maggio. La raccomandazione media per il consenso riportato da Marketscreener (21 analisti) è Buy, mentre il prezzo obiettivo fissato è di 3,653 euro.

Piaggio

Le azioni della società che opera nel settore della produzione di veicoli a due ruote scambia attuaalmente intorno ai 3,19 euro per azione. Dividendo previsto di 0,1 con stacco del 24 aprile. La raccomandazione media (7 analisti) come riportato sul sito Marketscreener è Buy con target a 3,829 per azione.

