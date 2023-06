Moda mare uomo: costumi e consigli per l’estate se somigli più a Russell Crowe che a Can Yaman

Vestirsi con gusto a volte può essere facile se si ha un corpo asciutto. In altri casi seguire la moda presenta alcune difficoltà. Con l’estate alle porte uomini e donne cercano di buttare giù qualche chilo. Si fa la prova costume e un po’ di shopping. Vediamo qualche tendenza maschile adatta a chi ha la pancetta.

A giugno finiscono le scuole, fa già un po’ caldo e si fanno volentieri passeggiate in centro. Le vetrine mostrano abiti leggeri e anche costumi da bagno. Forse nonostante la palestra e un po’ di dieta ci sono uomini che si ritrovano con la pancetta. Sognano un fisico scolpito come Can Yaman, ma fanno i conti con la realtà. È importante mantenere il giusto peso soprattutto per una questione di salute. In ogni caso, con delle maniglie dell’amore ci sono degli accorgimenti utili da seguire.

Moda mare uomo: costumi e consigli per l’estate 2023

Nella stagione calda si cerca un po’ di refrigerio al mare. I costumi da bagno sono i classici protagonisti. Cominciamo dalle stampe. Ci sono alcune tendenze moda interessanti quest’anno. Ad esempio i fiori tropicali, ma anche disegni di animali acquatici e di volatili. Per i colori, va molto il verde militare, ma anche il pastello con elastico colorato o banda laterale.

Quale scegliere con la pancetta o con una statura bassa? Le soluzioni sono semplici. Per mascherare il punto vita è preferibile in tal caso uno swimwear a pantaloncino con righine verticali. Da scegliere un costume con la coulisse, in modo da adattarlo senza segnare troppo il girovita e stare comodi. Per slanciare la gamba meglio un modello corto. Da evitare lo slip o modelli aderenti tipo maglina.

Come vestirsi con un fisico robusto

Russell Crowe è un famoso attore che ha recitato in film come Il gladiatore, A beautiful mind e nel recente L’esorcista del papa. In questi mesi è in tour con il suo gruppo Indoor Garden Party. Se qualche uomo si riconosce nel suo fisico robusto, può vestirsi bene in estate con alcuni trucchetti. I pantaloni dovrebbero essere abbastanza dritti e non larghi. Se si indossa la giacca, andrebbero a ridurre l’aspetto le linee verticali. Meglio il monopetto e un tessuto naturale in estate, come cotone o lino.

La camicia, bianca o pastello, si può inserire all’interno dei pantaloni. Si possono slacciare i primi bottoni. Se si indossa invece la cravatta, attenzione a mantenerla un po’ larga al collo. Sono simpatiche le comode bretelle. Se si vuole indossare la cintura, si userà quella larga. Per uno stile casual, via libera alle t-shirt e ai jeans della propria taglia, evitando capi troppo larghi.

Per completare il look, infine, si potrebbe indossare un cappello.