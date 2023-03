Un Gratta e Vinci che costa solo 50 centesimi? Da oggi è possibile e puoi vincere 1.000 euro

Il Gratta e Vinci è una passione che accomuna molti italiani. Che, ogni giorno, giocano cifre, anche importanti, sperando di fare fortuna rapidamente. Ovviamente, se fosse così facile vinceremmo tutti. Ecco perché bisogna stare attenti alla ludopatia. Eppure, da poco, è uscito un Gratta e Vinci che costa solo 50 centesimi. Ecco quale.

Il Gratta e Vinci, per molte persone, è una vera ossessione. Al punto da sconfinare con la pericolosa ludopatia, che è patologia grave dalla quale prendere le distanze e che potrebbe essere curata. Al punto che in tanti si giocano, ogni giorno, parecchi soldi, sperando di fare il colpo grosso.

Che non è facile, nel senso che vincere è riservato solo a una certa percentuale di giocatori. Anche perché i Gratta e Vinci non sono tutti uguali. Ci sono lotterie istantanee da 5, 10 o 20 euro che offrono probabilità di vittoria differenti. Perché non tutti sanno che i Gratta e Vinci, ad esempio, da 5 euro, non sono tutti uguali come possibilità di vincita. In ogni caso, è da pochi giorni arrivata una bellissima notizia per chi gioca con queste lotterie istantanee.

Ecco come si gioca con il nuovo Gratta e Vinci che costa appena 50 centesimi

Un Gratta e Vinci che costa solo 50 centesimi? È tutto vero. Si chiama Testa o Croce e sono certo che tanti giocatori non se lo faranno sfuggire. Se pensi che con 5 euro, che è la categoria di Gratta e Vinci preferita, hai ben 10 tentativi, ci fai più di un pensiero. Vediamo come funziona questo nuovo Gratta e Vinci. In pratica, si gioca esattamente come con il classico Testa o Croce. Solo che, al posto della monetina da lanciare, in questo caso, la moneta la usi per grattare. Semplice, no?

Solo in questo modo potrai vincere con il nuovo Gratta e Vinci che si chiama Testa o Croce

O meglio, non è che se scegli testa ed esce testa, vinci. O, viceversa, se scegli croce e viene fuori croce, vinci. Qui, il biglietto si presenta con una grossa moneta d’oro. Che dovrai grattare. Sotto ci sono dei simboli e, per vincere, c’è una sola strada. Se sotto la moneta d’oro trovi due simboli “testa”, o se dovessi trovare due simboli “croce”, allora hai vinto. Se trovi entrambi, ovviamente, hai perso.

Un Gratta e Vinci che costa solo 50 centesimi? Sì e vediamo le sue percentuali di vittoria

Benissimo, ma come si fa a vedere quanto si è vinto? Molto semplice. Nel biglietto è riportata una pila di monete che dovremo grattare. Sotto è scritto a quanto corrisponde il premio vinto. Che può essere di vari tipi e somme.

Il premio massimo, come detto, è di 1.000 euro e si ha una probabilità ogni 240.000 biglietti. Per vincere 250 euro, secondo premio più alto, si scende a 1 biglietto vincente ogni 120.000. Per portare a casa 100 euro, è di 1 biglietto ogni 24mila. Vediamo gli altri premi. 50 euro? Si scende a 1 biglietto ogni 12.000. 25 euro? 1 Gratta e Vinci ogni 1.200.

Per portare a casa 10 euro le probabilità sono di 1 ogni 125 biglietti. Il premio di 5 euro, invece, è di 1 ogni 27,27. Per guadagnare l’euro giocato, invece, siamo a 1 ogni 13,64. In definitiva, 1 biglietto ogni 8,41 è vincente premi superiori al costo della giocata.